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Lista de convocados de Perú para amistoso ante Bolivia

¿Quién es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia que fue convocado con Perú?

Francesco Andrealli fue la gran sorpresa en la lista de convocados de Mano Menezes para el amistoso de la selección peruana ante Bolivia. Conoce su perfil y cómo juega.

Angel Curo
¿Quién es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia que fue convocado con Perú?
¿Quién es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia que fue convocado con Perú? | Foto: Selección Peruana
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Mano Menezes, DT de la selección peruana, anunció oficialmente su nueva lista de convocados para el próximo amistoso internacional ante Bolivia. El técnico sorprendió al darle la oportunidad a Francesco Andrealli, un joven talento que fue la gran sorpresa en la nómina y que ha ilusionado a los hinchas con el recambio generacional. Aquí te contamos su perfil.

Las principales ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia

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¿Quién es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia?

Francesco Andrealli es un futbolista de 19 años que tiene raíces peruanas por línea materna. Actualmente juega en el equipo reserva del Como 1907 de Italia, donde se ha consolidado como una pieza habitual e incluso ejerce como capitán.

El joven se desempeña como pivote, una posición en la que destaca por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con criterio. Su talento ha llamado la atención en el fútbol europeo y ha sorprendido al mismísimo Cesc Fàbregas, histórico futbolista español, quien lo ha convocado a diversos entrenamientos del primer equipo.

Francesco Andrealli, Como 1907, Selección Peruana.

Francesco Andrealli es una de las figuras de la reserva del Como 1907

Si bien hasta el momento no ha logrado debutar oficialmente con el primer equipo, que disputa la Serie A, sí ha tenido la oportunidad de integrar el banco de suplentes. Esto demuestra la valoración que tiene el comando técnico por el joven futbolista. Además, entre sus características destaca su polifuncionalidad, ya que también puede desempeñarse como defensa si la situación lo requiere.

Cabe señalar que Francesco Andrealli también tuvo la oportunidad de defender la camiseta de Italia, país donde nació y del que cuenta con la nacionalidad. Sin embargo, desde un inicio dejó clara su intención de jugar por la selección peruana, motivo por el cual integró las categorías inferiores de la ‘Bicolor’, como las selecciones Sub-18 y Sub-20.

Valor de mercado de Francesco Andrealli

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de fichajes, el valor de mercado de Francesco Andrealli está en los 100 mil euros. Una cifra que seguramente irá creciendo conforme adquiera rodaje con el primer equipo del Como 1907 y la selección peruana.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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