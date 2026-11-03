Confirmado: Futbolista del Como de Italia será la gran sorpresa en la convocatoria de Perú

El parón internacional por la fecha FIFA de noviembre está a la vuelta de la esquina, por lo que la selección peruana ya tiene la mente puesta en la convocatoria de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia. Este partido servirá para reconectar al público y buscar nuevas variantes en el recambio generacional. En ese contexto, se reveló que un jugador del Como de Italia será la novedad en la ‘Bicolor’.

Futbolista del Como de Italia será la gran sorpresa en la convocatoria de Perú

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta comentó nuevos detalles de la próxima lista de convocados de la selección peruana y sorprendió al revelar que está confirmada la presencia del futbolista Francesco Andrealli.

El volante de 19 años ha venido destacando en la categoría Sub-20 de la ‘Bicolor’ y ha dejado una gran impresión, al igual que con su club: el Como de Italia. Por ello, ha recibido la confianza de Mano Menezes para integrar por primera vez la nómina de la selección mayor.

Francesco Andrealli será convocado con la selección peruana mayor

"Hay gran novedad en la selección peruana. Hay un nombre que se va a confirmar el día jueves y es un jugador de la Sub-20. Francesco Andrealli de 19 años, volante que juega en el Como de Italia va a ser convocado para el partido ante Bolivia con la selección absoluta ", fue la información que reveló el comunicador.

¿Quién es y cómo juega Francesco Andrealli, futbolista peruano del Como de Italia?

Francesco Andrealli es un futbolista de 19 años que cuenta con ascendencia peruana por parte de su madre. El volante cuenta también con la posibilidad de jugar por Italia, su lugar de nacimiento, pero desde un principio mostró su predisposición por defender los colores de Perú, lo que lo llevó a integrar las divisiones menores.

Actualmente, se encuentra militando en las filas de la reserva del Como de Italia donde tiene una gran regularidad y es habitualmente convocado como titular. Se desempeña como pivote, caracterizado por recuperar balones y tener una gran distribución de juego.