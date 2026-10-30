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¿Renato Tapia vuelve a la convocatoria de la selección? Jean Ferrari sorprende con firme mensaje

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, sorprendió al mencionar a Renato Tapia cerca de la nueva lista de convocados de la selección peruana.

Diego Medina
Renato Tapia no viene siendo considerado por la selección peruana.
Renato Tapia no viene siendo considerado por la selección peruana. | Foto: FPF
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No falta mucho para que la selección peruana dé a conocer su lista de convocados para los amistosos del mes de noviembre. Es claro que hay mucha expectativa por ver quiénes serán los elegidos por Mano Menezes, pero no se deja de lado ciertas ausencias que generan muchas interrogantes en la afición. Este es el caso de Renato Tapia, quien no juega en la Bicolor desde septiembre del 2025.

Jean Ferrari aclaró por qué la selección peruana jugará en Matute.

PUEDES VER: Jean Ferrari reveló por qué Perú jugará en Matute en lugar del Monumental: "Ventaja"

¿Renato Tapia volverá a ser convocado a la selección peruana?

Recientemente, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, entabló una charla con el programa 'Fútbol como Cancha' respecto a todo lo que se viene trabajando con la selección peruana. En ese contexto, fue consultado sobre la posibilidad de que Renato Tapia sea considerado en la Bicolor para la convocatoria de noviembre.

Fiel a su estilo, Ferrari dejó en claro que esas decisiones las toma netamente Mano Menezes en base a una evaluación actual de los jugadores. Eso sí, no calló en su deseo de querer verlo nuevamente con la camiseta nacional para liderar a este plantel que necesita de un jugador de jerarquía.

"A mí sí me gustaría que esté Renato Tapia en la selección, pero eso lo maneja Mano Menezes", manifestó Jean Ferrari al programa 'Fútbol como Cancha'.

Mano Menezes rompe su silencio sobre ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes/IG

Mano Menezes será el único que decida el regreso de Renato Tapia.

¿Cuándo se dará a conocer la lista de convocados?

Se estima que la lista de convocados para la siguiente fecha FIFA se dé la primera semana de noviembre para ir reservando a los futbolistas internacionales. La idea de la selección peruana es anunciar la convocatoria días previos al choque contra Bolivia que está programado para el viernes 13 de noviembre a partir de las 8.00 p. m. en Matute.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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