- Hoy:
- Partidos de hoy
- Pablo Guede
- Hernán Barcos
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Jean Ferrari reveló por qué Perú jugará en Matute en lugar del Monumental: "Ventaja"
El director general de la FPF dio detalles de por qué eligieron el estadio de Alianza Lima para el amistoso entre Perú y Bolivia.
La selección peruana anunció un nuevo amistoso en la siguiente fecha FIFA: jugará contra Bolivia el viernes 13 de noviembre. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de todos los hinchas de la Bicolor es que el partido no se jugará en el Estadio Nacional ni mucho menos en el Monumental. Sino que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.
En ese sentido, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, reveló la verdadera razón de por qué decidieron el recinto de Alianza Lima por encima del de Universitario de Deportes.
"El comando técnico fue a hacer inspección de estadios", empezó diciendo Jean Ferrari en diálogo con 'Fútbol como cancha', para después revelar por qué el coloso de Alianza Lima le sacó ventaja al recinto crema.
"A Universitario se le venían cuatro partidos y a Alianza Lima dos; con eso ya tenía una ventaja Matute, las canchas están en condiciones similares. El horario también hizo conveniente ese recinto", señaló el exadministrador de Universitario de Deportes.
Banner oficial del partido.
Con respecto al tema de los convocados a la selección peruana, Ferrari aseguró que los clubes tendrán a sus futbolistas al día siguiente del partido ante Bolivia para que se enfoquen en la última fecha del Torneo Clausura.
"Los clubes volverán a tener a sus futbolistas el 14 de noviembre, al día siguiente del partido ante Bolivia. Necesitamos que los clubes estén fuertes y fortalezcan a sus futbolistas, para que puedan llegar en su mejor nivel a la selección", expresó.
Finalmente, añadió que hacen esto para no sobreexigir a los jugadores: "Decidimos darle la prioridad al torneo y no sobreexigir a los futbolistas. Estamos dentro de la planificación de la cantidad de partidos. Mano Menezes quiere comenzar a tener partidos con exigencia en la altura, queremos una localía fuerte".
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
SORPRENDE LIMA
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas
PRECIOS/ 45.90
A & C Estética Integral y Spa.
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más
PRECIOS/ 169.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90