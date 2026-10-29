Perú vs. Alemania en amistoso confirmado por fecha FIFA: estadio, día, hora y dónde ver

Los hinchas de la selección peruana están emocionados por el desempeño de los menores en el Mundial Sub-15, donde ya están dentro de los 18 mejores equipos de un total de 189, un logro enorme. En medio de ello, la FPF confirmó que el combinado mayor de Perú enfrentará a su similar de Alemania por la fecha FIFA de diciembre. A continuación, te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el cotejo de la Bicolor.

La serie de encuentros amistosos sigue para el combinado nacional, pero no se trata del elenco dirigido por Mano Menezes que no pudo conseguir un solo triunfo en sus últimos compromisos. En esta ocasión nos referimos al conjunto femenino que ahora conoció a su próximo rival. Lo sorprendente es que el duelo no se jugará en territorio nacional, sino en un país vecino como lo es Brasil.

¿Cuándo juega Perú vs. Alemania?

La selección peruana femenina chocará con su similar de Alemania el próximo viernes 4 de diciembre, de acuerdo a la programación oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, el compromiso se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, para sorpresa de todos los aficionados de la Bicolor. Cuando se tenga mayor información te la brindaremos.

¿A qué hora juega Perú vs. Alemania?

Te brindamos la hora del partido:

México y Costa Rica: 3.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 6.00 p. m.

Perú vs. Alemania en Río de Janeiro.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Alemania?

Habitualmente, todos los partidos, tanto oficiales como amistosos, de la selección peruana son transmitidos mediante la señal de Bicolor+ y su canal oficial de YouTube. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles del compromiso el mismo día, para que no te pierdas ni un solo detalle.

¿En qué estadio juega Perú vs. Alemania?

Si bien se conoce que el partido entre Perú vs. Alemania por la fecha FIFA del fútbol femenino de diciembre se realizará en Río de Janeiro, todavía no se ha comunicado en qué recinto deportivo se llevará a cabo. Recordemos que esta ciudad tiene muchos escenarios de fútbol, siendo los más destacados el Estadio Maracaná (Flamengo, Fluminense y la selección de Brasil), Estadio Nilton Santos (Botafogo), Estadio Sao Januário (Vasco da Gama).