Sebastián Osorio tomó una decisión con Perú tras interés de Colombia: "Se espera que juegue"

Sebastián Osorio es un futbolista colombiano que se formó en el Perú, en Universitario de Deportes para ser específicos. El talentoso delantero ahora juega en Sporting de Lisboa y despertó el interés de su país natal, gracias a su rendimiento en Europa. A raíz de ello, el atacante tomó una decisión respecto a la selección peruana. Te contamos todos los detalles.

Debido a que Colombia, su nación de origen, decidió contactarlo, el exjugador merengue optó por aclarar sus sentimientos y emociones encontradas. Recordemos que se encontraba tramitando su Documento Nacional de Identidad para poder vestir la Bicolor, por lo que las conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol pudieron cambiar su opinión.

Sin embargo, de acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, la situación no se ha alterado y Sebastián Osorio tomó la decisión de continuar con la documentación respectiva para obtener nuestra nacionalidad. De esta manera, el ex Universitario de Deportes podrá jugar para la selección peruana en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030.

"Gente de Colombia se ha contactado con Osorio, pero el mantiene conversación constante con la FPF. Se espera que pronto salga su DNI y juegue por la Sub-20", indicó el mencionado comunicador durante la transmisión más reciente del programa 'Hablemos de MAX', vía el canal L1 MAX.

Sebastián Osorio se formó en Universitario.

¿Cuál es el valor de Sebastián Osorio?

Actualmente, Sebastián Osorio tiene un valor de 400 mil euros y es el valor más alto que ha alcanzado en el mercado de transferencias desde que inició su carrera como futbolista.