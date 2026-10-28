Universitario de Deportes está enfocado en quedarse con el liderato del Torneo Clausura 2026 y seguir su camino rumbo al título nacional. Por ello, los cremas esperan contar con la totalidad de su plantel y mantener sus opciones. Sin embargo, se conoció que un futbolista solicitó a la directiva la rescisión de su contrato.

Futbolista solicitó desvincularse de Universitario en plena disputa por el Torneo Clausura

Uno de los jugadores que llegó a Universitario con un gran futuro por delante fue Paolo Reyna. El lateral formó parte del equipo merengue, pero, ante la falta de minutos, terminó siendo cedido a Juan Pablo II para disputar el Torneo Clausura.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló en el programa ‘Pepas de la PM’ que el defensa nacional ha solicitado, a través de sus representantes, negociar su desvinculación del club, pese a que tiene contrato vigente hasta finales de 2027.

Paolo Reyna solicitó romper su vínculo con Universitario

"Paolo Reyna tiene contrato con la 'U' hasta 2027, pero esta semana su entorno solicitó negociar su desvinculación. Sin embargo, en la 'U' le han dicho que no lo desvincularán si es que se va a Alianza Lima o Sporting Cristal. Ahorita están entrampados en eso, caso contrario, acaba el 2026 y tiene que regresar en 2027 para jugar por la crema", sostuvo.

En esa línea, el periodista deportivo señaló que la dirección deportiva de Universitario le ha comunicado al futbolista que no le dará la libertad si está considerando fichar por rivales directos como Alianza Lima o Sporting Cristal. Por ello, de no llegar a un acuerdo, deberá regresar al plantel crema a inicios de 2027.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Reyna con Universitario?

Paolo Reyna llegó a las filas de Universitario a inicios de la temporada 2025, siendo considerado como un jugador de gran proyección. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el equipo y se quedó sin jugar durante varios meses. Pese a ello y a su préstamo a Juan Pablo II, tiene contrato con los merengues hasta finales de 2027.