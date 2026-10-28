Nelinho Quina, ex Universitario, remeció el mercado y firmó por campeón peruano: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha tenido a lo largo de su historia a numerosos futbolistas, si bien no todos consiguieron adaptarse ni sobresalir, otros lograron conquistar títulos con la camiseta crema. Ese fue el caso de Nelinho Quina, recordado por su paso por el conjunto merengue y cuya llegada a un club campeón del fútbol peruano acaba de ser confirmada.

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Nelinho Quina, ex Universitario, firmó por campeón peruano

Varios clubes a nivel nacional siguen buscando refuerzos para lograr sus objetivos, por lo que Nelinho Quina causó sorpresa entre los aficionados al conocerse que cerró su llegada a las filas de Deportivo Municipal como uno de sus refuerzos estrella.

La noticia fue confirmada por la institución en sus redes sociales, donde le dieron una fraternal bienvenida al exjugador de Universitario, que ahora tendrá la misión de aportar su notable experiencia en busca de conquistar el torneo Tradición Copera y asegurar un cupo en la próxima edición de la Liga 3.

Nelinho Quina, ex Universitario, es nuevo jugador de Deportivo Municipal

"¡Bienvenido, Nelinho Quina! ¡Experiencia y jerarquía para la franja! El experimentado defensor central se suma al Club Deportivo Municipal para aportar su trayectoria, liderazgo y compromiso en esta nueva etapa. ¡Vamos juntos por este desafío! ¡Echa Muni!", publicó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, la 'Academia' destacó la trayectoria de Quina, remarcando que es un jugador que posee una gran trayectoria y liderazgo dentro del campo. Además, expresaron su deseo de verlo triunfar en esta nueva etapa.

¿Cómo le fue Nelinho Quina en Universitario?

Nelinho Quina fue uno de los jugadores destacados del fútbol peruano y sobresalió principalmente por su paso por Universitario de Deportes. El defensa central tuvo dos etapas con el conjunto crema.

La primera fue en 2009, cuando formó parte del equipo que se consagró campeón nacional, aunque dejó el club a mitad de año para partir rumbo a Bélgica. Su segunda etapa comenzó en 2020, cuando regresó a la institución y fue titular en varios partidos, hasta su salida definitiva en 2023.