¿Quién es Jean Franco Trujillo, la 'joya' de Universitario que le anotó a Italia en el Mundial?

La selección peruana ha mostrado un desempeño destacado en lo que va del Mundial Sub-15 de la FIFA que se desarrolla en Azerbaiyán, ya que terminó líder del Grupo O y clasificó a los dieciseisavos de final de la Categoría A, donde únicamente juegan los primeros puestos de cada zona. Ahí, pese a la derrota en penales contra Italia, dejó una buena impresión y quien anotó el tanto nacional fue Jean Franco Trujillo, promesa de Universitario de Deportes.

La Bicolor sucumbió ante el conjunto europeo, pero aún continuará jugando la Copa del Mundo debido a que luchará por los puestos 32 a 17. Sin embargo, en paralelo a la emoción por lo que viene consiguiendo el denominado equipo de todos, los hinchas merengues tienen doble motivo para entusiasmarse debido a que una de sus mayores joyas brilla en el extranjero.

Resulta que Jean Franco Trujillo, extremo derecho de Universitario de Deportes, marcó un golazo para el 1-0 transitorio de la selección peruana ante Italia. También jugó la Liga Evolución Conmebol de la categoría, donde brilló. Ahora, cuando acabe el Mundial Sub-15, volverá a unirse a las divisiones menores de la escuadra crema.

¿Quién es Jean Franco Trujillo?

Es un delantero nacido en Trujillo el 22 de marzo del 2011, que fue formado en Universitario de Deportes y tiene 15 años. Se trata de un extremo sumamente ágil y veloz con buena pegada, que ha anotado varios goles en las inferiores del conjunto merengue. Por eso, es una de sus principales promesas.

Jean Franco Trujillo mide 1,67 metros y cuenta con gran proyección en las categorías menores, por lo que probablemente esté siendo observado por el comando técnico de Fabián Bustos para un futuro ascenso a la Liga 3 y posterior incorporación al equipo que compite en la Liga 1.