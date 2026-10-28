Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió con firme opinión de Universitario: "Campeón"

El Torneo Clausura va llegando a su final y son varios equipos los que se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Precisamente, el exjugador de Alianza Lima, Henry Quinteros, sorprendió a los hinchas blanquiazules al señalar que Universitario de Deportes será el próximo campeón del campeonato.

Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió con firme opinión de Universitario

Durante una conversación con el programa ‘PBO Campeonísimo’, el ídolo de Alianza Lima comentó cómo se viene desarrollando la lucha por el Torneo Clausura. En esa línea, Henry Quinteros sorprendió al dejar de lado su hinchaje y expresar que Universitario logrará quedarse con el título.

En ese sentido, el referente blanquiazul remarcó que la ‘U’ ha conseguido un gran impulso anímico gracias a las victorias obtenidas en sus últimos partidos. Por ello, señaló que es muy probable que el campeonato se defina entre los cremas y los íntimos.

"Universitario ya agarró ese envión en los últimos partidos. Creo que faltando tan poco va a ser el campeón. El campeonato se resolverá entre Universitario y Alianza Lima", sostuvo el exfutbolista.

Además, Quinteros remarcó que el fixture que le resta a los cremas es más accesible en comparación con el de Sport Huancayo, uno de los líderes del torneo. Sin embargo, destacó que Alianza Lima luchará hasta el final por sus opciones de conquistar el título.

"Si vemos el fixture de Sport Huancayo, tiene dos partidos de local, pero con rivales directos. La 'U' lo tiene más accesible. Alianza Lima lo va a pelear hasta el último, pero creo que todo encamina a una final entre Universitario y Alianza Lima", concluyó.

Próximo partido de Universitario y Alianza Lima

El próximo encuentro de Universitario se dará recién este domingo, 1 de noviembre ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Esto, ya que su partido ante Sport Boys sufrió una reprogramación.

Por su parte, Alianza Lima se medirá ante Sporting Cristal este jueves 29 de octubre por la fecha 14. Ambos equipos se enfrentarán en un nuevo episodio del clásico moderno y prometen ser vitales en las aspiraciones de ambos por el título.