0
ANTESALA
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por el Clausura
ATENCIÓN
Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió con firme opinión de Universitario: "Campeón"

El exjugador de Alianza Lima, Henry Quinteros, analizó la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 y sorprendió al destacar a Universitario como el próximo campeón.

Angel Curo
Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió con firme opinión de Universitario
Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió con firme opinión de Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura va llegando a su final y son varios equipos los que se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Precisamente, el exjugador de Alianza Lima, Henry Quinteros, sorprendió a los hinchas blanquiazules al señalar que Universitario de Deportes será el próximo campeón del campeonato.

Universitario quiere dar el golpe con atacante pretendido por Alianza Lima y Cristal

PUEDES VER: Universitario quiere dar el golpe con atacante pretendido por Alianza Lima y Cristal: "Reunión"

Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió con firme opinión de Universitario

Durante una conversación con el programa ‘PBO Campeonísimo’, el ídolo de Alianza Lima comentó cómo se viene desarrollando la lucha por el Torneo Clausura. En esa línea, Henry Quinteros sorprendió al dejar de lado su hinchaje y expresar que Universitario logrará quedarse con el título.

En ese sentido, el referente blanquiazul remarcó que la ‘U’ ha conseguido un gran impulso anímico gracias a las victorias obtenidas en sus últimos partidos. Por ello, señaló que es muy probable que el campeonato se defina entre los cremas y los íntimos.

"Universitario ya agarró ese envión en los últimos partidos. Creo que faltando tan poco va a ser el campeón. El campeonato se resolverá entre Universitario y Alianza Lima", sostuvo el exfutbolista.

Además, Quinteros remarcó que el fixture que le resta a los cremas es más accesible en comparación con el de Sport Huancayo, uno de los líderes del torneo. Sin embargo, destacó que Alianza Lima luchará hasta el final por sus opciones de conquistar el título.

"Si vemos el fixture de Sport Huancayo, tiene dos partidos de local, pero con rivales directos. La 'U' lo tiene más accesible. Alianza Lima lo va a pelear hasta el último, pero creo que todo encamina a una final entre Universitario y Alianza Lima", concluyó.

Próximo partido de Universitario y Alianza Lima

El próximo encuentro de Universitario se dará recién este domingo, 1 de noviembre ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Esto, ya que su partido ante Sport Boys sufrió una reprogramación.

Por su parte, Alianza Lima se medirá ante Sporting Cristal este jueves 29 de octubre por la fecha 14. Ambos equipos se enfrentarán en un nuevo episodio del clásico moderno y prometen ser vitales en las aspiraciones de ambos por el título.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Luis Advíncula y el video que se difundió antes del Cristal vs Alianza: "Las guerras se ganan"

  2. Universitario quiere dar el golpe con atacante pretendido por Alianza Lima y Cristal: "Reunión"

  3. Confirmado: Universitario volverá a enfrentarse con Melgar por el Torneo Clausura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano