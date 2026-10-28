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Luis Advíncula y el video que se difundió antes del Cristal vs Alianza: "Las guerras se ganan"

El exjugador de Sporting Cristal, Luis Advíncula, dio fuerte mensaje al plantel de Alianza Lima a poco del clásico en el Estadio Alberto Gallardo.

Diego Medina
Luis Advíncula da fuerte mensaje previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima.
Luis Advíncula da fuerte mensaje previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima TV
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No falta mucho para vivir el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Hinchas ya palpitan lo que será este cotejo en el Estadio Alberto Gallardo, pero ahora se ha hecho viral un video en el que tiene de protagonista a Luis Advíncula con un mensaje que impresiona a cibernautas.

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Luis Advíncula y el fuerte mensaje previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima

A través de la cuenta de Alianza Lima TV, se pudieron ver unos videos en la interna del club blanquiazul como parte de lo que fue el choque ante CD Moquegua. En ellos, se ve a Luis Advíncula arengando al plantel antes de ingresar al campo de juego, en el que declara que este duelo iba a ser una guerra, por lo que había que ganar a como de lugar.

Este video se hizo viral días antes del clásico de Sporting Cristal ante Alianza Lima, por lo que ahora se calienta este choque al ver a un jugador exceleste que tiene la convicción de dar el golpe en cada uno de los partidos como el que será en el Estadio Alberto Gallardo. Queda claro que habrá mucha atención en el choque entre rimenses y blanquiazules, sabiendo que estos 90 minutos pueden definir a un candidato para ser campeón del Torneo Clausura.

"Es una guerra. La guerra se gana. No dejemos pasar las oportunidades. Nos vamos a meter arriba, donde nosotros merecemos estar. Porque cuando nosotros estamos arriba, todos se empiezan a cag... La base: concentración.", manifestó Luis Advíncula en el camerino.

(VIDEO: Alianza Lima TV)

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal para ver el partido

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se realizará el jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo a partir de las 3.30 p. m. horas locales con la transmisión de L1 MAX.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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