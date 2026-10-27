Alianza Lima suma a ex Sporting Cristal en la recta final del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima desea salir campeón de la Liga 1 2026; sin embargo, para eso tiene que ganar el Torneo Clausura. Debido a ello, el club blanquiazul sumó a un exjugador de Sporting Cristal para disputar las últimas cuatro fechas del segundo campeonato del año y conseguir la hazaña deportiva: estamos hablando de Cristian Carbajal.

Alianza Lima incorpora a exfutbolista de Sporting Cristal en la recta final del Torneo Clausura 2026

El periodista Gerson Cuba señaló que Carbajal ya se encuentra concentrado con Alianza Lima para el encuentro frente a Cristal y que volverá a integrar la lista definitiva para el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Clausura en el Estadio Alberto Gallardo.

Cabe señalar que el lateral izquierdo se recuperó de su lesión durante la fecha FIFA de octubre y noviembre; sin embargo, Pablo Guede no lo consideraba todavía al cien por ciento, al punto de relegarlo al banquillo.

Cristian Carbajal se suma a Alianza Lima en la recta final del Torneo Clausura 2026

No obstante, Cristian Carbajal declaró a los medios que mantiene una disposición permanente para trabajar y colaborar con Alianza Lima en su objetivo de conquistar el título nacional 2026. Dado a su esfuerzo, será convocado para el trascendental encuentro frente a Sporting Cristal.

Cabe mencionar que Carbajal, antes de incorporarse al conjunto blanquiazul, defendió la camiseta del elenco celeste al inicio de su carrera, en 2019. Aunque no fue tomado mucho en cuenta en el primer equipo, disputó 2 partidos oficiales con el club rimense.

¿Cómo le va a Cristian Carbajal en Alianza Lima?

Cristian Carbajal se incorporó a Alianza Lima a inicios de 2026 procedente de Sport Boys y, desde entonces, ha jugado 15 partidos, sin aportar goles ni asistencias. El lateral izquierdo confía en recibir más oportunidades en la recta final del Torneo Clausura por parte de Pablo Guede para mostrar su potencial.