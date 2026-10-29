¡La ley del ex! Hernán Barcos anotó el 2-2 de Cristal ante Alianza y lo festejó en la tribuna

Alianza Lima vencía 2-1 a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, minutos previos a terminar el primer tiempo apareció Hernán Barcos para aplicar la famosa ley del ex y marcar el 2-2 del cuadro celeste ante el equipo blanquiazul.

Hernán Barcos marcó el 2-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima

En el minuto 45 del primer tiempo, Barcos aprovechó un buen centro de Cristiano Da Silva para marcar de cabeza el 2-2 de Cristal ante Alianza, colocando el balón lejos del alcance de Alejandro Duarte.

Video: L1MAX