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¡La ley del ex! Hernán Barcos anotó el 2-2 de Cristal ante Alianza y lo festejó en la tribuna

Hernán Barcos rompió el arco de Alianza Lima y aplicó la famosa ley del ex para marcar el 2-2 de Sporting Cristal generando la algarabía de la hinchada celeste.

Luis Blancas
Hernán Barcos anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima
Hernán Barcos anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima | Composición: L1MAX
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Alianza Lima vencía 2-1 a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, minutos previos a terminar el primer tiempo apareció Hernán Barcos para aplicar la famosa ley del ex y marcar el 2-2 del cuadro celeste ante el equipo blanquiazul.

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Hernán Barcos marcó el 2-2 de Sporting Cristal ante Alianza Lima

En el minuto 45 del primer tiempo, Barcos aprovechó un buen centro de Cristiano Da Silva para marcar de cabeza el 2-2 de Cristal ante Alianza, colocando el balón lejos del alcance de Alejandro Duarte.

Video: L1MAX

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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