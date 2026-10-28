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Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por Torneo Clausura 2026: hora, alineaciones y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido entre Sporting vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 vía L1 MAX desde el Estadio Alberto Gallardo.
Momento de ver un partidazo en el Estadio Alberto Gallardo entre las escuadras de Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Dicho clásico moderno se llevará a cabo este jueves 29 de octubre a partir de las 3.30 pm. horas locales con la transmisión de L1 MAX. Cotejo súper clave de la temporada, ya que uno le puede decir adiós al certamen actual.
El clásico entre Sporting Cristal vs Alianza Lima promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada de la Liga 1. Ambos equipos salen con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato. El encuentro llega en un momento decisivo de la temporada, cuando cada resultado puede modificar las posiciones y las aspiraciones de los principales candidatos al título.
Sporting Cristal afrontará este compromiso con la necesidad de recuperarse después de caer por 3-1 ante Cusco FC en la jornada anterior. El equipo dirigido por Roberto Mosquera buscará aprovechar su localía para volver al triunfo y acercarse al primer lugar del Clausura, donde suma 25 puntos. Por su parte, Alianza Lima llega motivado tras vencer por 1-0 a Deportivo Moquegua, resultado que le permitió prolongar su racha de victorias. El conjunto blanquiazul, también con 25 unidades en el segundo torneo del año, intentará dar un golpe ante un rival directo y demostrar que tiene argumentos para pelear por otro título.
Más allá de la rivalidad, Sporting Cristal y Alianza Lima se juegan mucho tanto en el Torneo Clausura como en la tabla acumulada. Los celestes necesitan seguir sumando para escalar posiciones y fortalecer sus opciones de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que los íntimos buscarán consolidar su ventaja en el acumulado, donde cuentan con una posición favorable gracias a su campaña en el Apertura. Se espera un duelo intenso, con dos equipos que tienen argumentos ofensivos y necesitan ganar para no perder terreno en la recta final de la Liga 1. La presión, la eficacia frente al arco y la capacidad para manejar los momentos decisivos pueden marcar la diferencia en este clásico.
Sporting Cristal anuncia el partido ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se juega el jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos darán todo de sí en este clásico en busca de los tres puntos que le urgen a cada plantel.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima inicia a partir de las 3.30 pm. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 2.30 pm.
- Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 pm.
- Venezuela, Bolivia: 4.30 pm.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 5.30 pm.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.
Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Lima
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Yoshimar Yotún, Álvarez Wallace; Maxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González y Michael Hoyos.
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan a los aficionados:
|CASAS
|SPORTING CRISTAL
|EMPATE
|ALIANZA LIMA
|Betsson
|2.52
|3.15
|2.75
|Betano
|2.47
|3.35
|2.82
|Caliente
|2.48
|3.40
|2.84
|1XBet
|2.38
|3.34
|2.73
|Doradobet
|2.50
|3.20
|2.80
Historial Sporting Cristal vs Alianza Lima: últimos 5 resultados
- Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal (Liga 1 2026)
- Alianza Lima 3(4)-3(5) Sporting Cristal (Liga 1 2025)
- Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima (Liga 1 2025)
- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (Liga 1 2025)
- Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima (Liga 1 2025)
Árbitro de Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Árbitro principal: Kevin Ortega
- Primer asistente: Leonar Soto
- Segundo asistente: José Castillo
- Cuarto árbitro: Bautista Chamber
- Árbitro VAR: Joel Alarcón
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