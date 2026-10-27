Sporting Cristal se perfila a arrebatarle fichaje a Alianza Lima gracias a Hernán Barcos: "Clave"

Sporting Cristal está en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026, pero la directiva también tiene la mira puesta en la planificación deportiva para la próxima temporada. En ese sentido, se reveló que el club busca contratar a un futbolista que también está en el radar de Alianza Lima. Sin embargo, los rimenses intentarán adelantarse y, para ello, utilizarán un as bajo la manga: Hernán Barcos.

Sporting Cristal se perfila a arrebatarle fichaje a Alianza Lima gracias a Hernán Barcos

La escuadra bajopontina es consciente de la importancia de renovar su plantel para 2027 y dejar atrás los resultados irregulares. Por ello, uno de los nombres que tiene en carpeta es el de Mauricio Arrasco, actual volante de FC Cajamarca, quien ha despertado el interés de varios equipos.

En ese contexto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que la dirección deportiva de Sporting Cristal está interesada en contratar al joven mediocentro y que Hernán Barcos será un factor clave para concretar su llegada.

Hernán Barcos puede acercar a Mauricio Arrasco a Sporting Cristal

"Me dicen que hoy en día, en octubre, el deseo de Hernán Barcos es continuar jugando una temporada más y su presencia podría ser clave para que un futbolista que interesa a Sporting Cristal pueda llegar: Mauricio Arrasco", informó el comunicador.

Según indicó el periodista deportivo, el ‘Pirata’ tiene la intención de seguir jugando la próxima temporada y podría ser fundamental para acercar a Mauricio Arrasco a la escuadra cervecera. En ese contexto, recordó que fue el propio Barcos quien llevó al mediocampista a FC Cajamarca a inicios de año.

Mauricio Arrasco es pretendido por Alianza Lima

El gran momento de Mauricio Arrasco con su club ha llevado a que diversos equipos se interesen en su fichaje, siendo Alianza Lima uno de ellos. El volante de 22 años es canterano blanquiazul y ya fue contactado para evaluar la posibilidad de un posible regreso a Matute para la siguiente temporada.