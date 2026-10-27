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Cantoro elogió a futbolista de Alianza Lima y pidió su fichaje para Universitario: "Desequilibrante"
El referente crema Mauro Cantoro sorprendió al destacar el desempeño de un futbolista de Alianza Lima y manifestó su deseo de tenerlo en el plantel de Universitario.
Mauro Cantoro es una voz autorizada dentro de Universitario de Deportes por su gran etapa como futbolista, donde logró ganarse el cariño de los hinchas. El exdelantero sigue la actualidad del equipo en el Torneo Clausura 2026 y sorprendió al expresar su admiración hacia un futbolista de Alianza Lima, además de señalar su deseo de verlo como crema.
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Mauro Cantoro elogió a futbolista de Alianza Lima y pidió su fichaje para Universitario
Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, el exfutbolista comentó sobre el último partido de Alianza Lima y no dudó en destacar el desempeño de Alan Cantero, resaltando sus virtudes y recalcando que le gustaría verlo vistiendo la camiseta de Universitario.
"¡Qué jugador es Alan Cantero! Creo que en Alianza Lima lo aprovechan mal. Me gustaría verlo en la 'U' y hace bastante lo dije. Es un jugador con buena pegada, que tiene un buen arranque, buen cabezazo. Es un buen futbolista", sostuvo Mauro Cantoro.
Mauro Cantoro elogió el rendimiento de Alan Cantero en el último partido con Alianza Lima
Del mismo modo, el ‘Toro’ reafirmó su admiración por el delantero argentino y lo puso por encima de jugadores como Gaspar Gentile y Kevin Quevedo. Además, destacó su capacidad para desequilibrar y su llegada al arco rival, aunque lamentó que no se haya consolidado como titular.
"Alianza tiene muy buen equipo, pero no tengo dudas de que Cantero es mucho mejor que Gentile, aunque tiene menos minutos. Incluso me gusta más que Quevedo; puede hacer lo que hace él. Es desequilibrante y tiene gol. También es verdad que no ha podido meterse en el once y eso es culpa de él. Es un buen jugador y me gusta mucho", concluyó.
Números de Alan Cantero esta temporada
A lo largo de esta temporada, Alan Cantero ha sido considerado como un jugador revulsivo para Pablo Guede. El futbolista había conseguido iniciar como titular los primeros partidos, pero con el pasar del tiempo terminó perdiendo terreno. En sus registros, el argentino de 28 años ha disputado 23 partidos en los que ha anotado tres goles y brindado tres asistencias.
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