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José Soto, DT de CD Moquegua, cuestionó el gol de Alianza Lima: "Una jugada polémica"
José Soto, entrenador de CD Moquegua, no se guardó nada y lanzó rotundo comentario sobre el polémico gol de Alianza Lima por el partido del Torneo Clausura 2026.
Club Deportivo Moquegua cayó por 1-0 ante Alianza Lima y se quedó sin sumar en un partido que, para José Soto, pudo terminar con un resultado distinto. Tras el encuentro, el entrenador del cuadro moqueguano expresó su malestar por la derrota y puso el foco en la polémica jugada que definió el compromiso.
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José Soto, técnico de CD Moquegua, dio fuerte comentario contra el gol de Alianza Lima
En conferencia de prensa, el popular ‘Pepe’ consideró que ambos equipos habían protagonizado un duelo equilibrado, por lo que el empate era el resultado que mejor reflejaba lo ocurrido en el campo. Sin embargo, lamentó que un descuido de sus dirigidos y una acción discutida terminaran inclinando la balanza a favor de los blanquiazules.
“El partido estaba parejo, el empate estaba cantado, pero perdemos en un descuido nuestro y una jugada polémica. No hay ninguna imagen clara que entra la pelota, nos vamos con una sensación de poder conseguir algo, pero así es el fútbol”, manifestó el estratega.
Video: L1MAX
Pese al resultado adverso, Soto destacó la entrega de sus futbolistas y los respaldó por el esfuerzo realizado durante el encuentro. El técnico consideró que, si mantienen ese nivel de compromiso, tendrán mayores posibilidades de conseguir victorias en sus próximos compromisos.
“Hay que rescatar el sacrificio del grupo, las ganas de salir de esta situación. Los felicito a pesar de la derrota, ya que perdiendo así, vamos a tener mayor posibilidad de ganar en algún momento”, sostuvo.
Finalmente, el entrenador insistió en que el VAR debió revisar la acción que generó controversia por el gol de Alianza Lima. Según explicó, mientras se realizaron revisiones relacionadas con un posible fuera de juego, no se habría verificado de la misma manera si el balón cruzó completamente la línea de gol.
“Es una situación polémica, para algunos sí para otros no. Nosotros necesitábamos que vayan al VAR a revisar si entró el balón, ya que trazaron líneas para un off-side, pero en ningún momento vieron la jugada del gol”, sentenció.
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