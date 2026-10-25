Cantero explota contra quienes cuestionan su gol que le dio la victoria a Alianza: “Entra toda la pelota”

Alianza Lima consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cuando el empate parecía definitivo, Alan Cantero apareció a los 88 minutos con un cabezazo que terminó en el fondo de la red y desató la celebración blanquiazul. Sin embargo, la jugada generó suspenso, pues existían dudas sobre si el balón había cruzado por completo la línea de gol. Finalmente, el VAR validó la anotación. Ante esta situación, el jugador rompió su silencio contra quienes cuestionan su anotación.

Alan Cantero explota contra quienes cuestionan su gol que le dio la victoria a Alianza Lima

Al término del partido, el delantero argentino analizó el encuentro, reconoció la exigencia del rival y resaltó el trabajo en conjunto para quedarse con los tres puntos. "Sí, es un partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser un rival duro y nada, estuvimos concentrados todo el partido y, bueno, nos pudimos llevar un triunfo muy importante", declaró al comentar la actuación de Alianza en su visita a Moquegua, en diálogo con el programa 'Fútbol en América'.

Cantero también se pronunció sobre la controversia que rodeó su gol, provocada por las dudas acerca de si el balón había entrado por completo. El atacante aseguró que la decisión arbitral fue correcta y respaldó el uso de la tecnología para resolver la acción. "Sí, está claro, entró. Después la vimos y entra toda la pelota, así que nada, muy feliz porque nos llevamos un triunfo muy importante", señaló.

Próximo partido de Alianza Lima

De cara a la siguiente jornada, el conjunto blanquiazul deberá enfocarse en su próximo reto: medirse ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura. El duelo se disputará el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo.

Cantero dejó en claro que el plantel intentará sostener la misma mentalidad competitiva para continuar sumando triunfos: pensar partido a partido y aprovechar cada ocasión para acercarse a sus metas.