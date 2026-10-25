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Pablo Guede se peleó con periodista por el polémico gol del Alianza vs CD Moquegua: "Es una falta de respeto"

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, discutió con periodista en conferencia de prensa luego del polémico gol de Alan Cantero ante CD Moquegua por el Torneo Clausura.

Luis Blancas
Pablo Guede explota contra periodista por el polémico gol del Alianza vs CD Moquegua
Pablo Guede explota contra periodista por el polémico gol del Alianza vs CD Moquegua | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima se impuso 1-0 a CD Moquegua gracias a un gol de Alan Cantero que generó polémica y que fue convalidado por Edwin Ordóñez con la revisión de Jonathan Zamora desde el VAR. Por ello, en plena conferencia de prensa, un periodista protagonizó una discusión con el entrenador a raíz de esta llamativa jugada.

Alan Cantero explota contra quienes cuestionan su gol que le dio la victoria a Alianza Lima

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Pablo Guede explota contra periodista por el polémico gol del Alianza vs CD Moquegua

En una conversación con la prensa desde el Estadio 25 de Noviembre, Guede estuvo respondiendo una pregunta sobre el gol de Cantero, que generó dudas por si el balón había entrado por completo o no. Sin embargo, escuchó que en medio de la conferencia un comunicador hablaba a sus espaldas y lo señaló para pedirle que dijera en voz alta lo que estaba comentando.

Ante esa situación, el periodista aludido apuntó que le resulta muy controvertido que el árbitro Ordoñez haya dado por válido un gol que, a su juicio, no debió subir al marcador. Además, afirmó que ese mismo colegiado ha aparecido en fotografías antiguas luciendo la camiseta de Alianza, lo que, según dijo, genera más dudas sobre el asunto.

Ante esta situación, Pablo Guede salió al paso para señalar que, en su opinión, la anotación de Alan Cantero sí debió convalidarse como gol. No obstante, consideró mucho más grave que el VAR no hubiera funcionado en determinados tramos del encuentro. Además, sugirió al periodista que también cuestionara otras decisiones controvertidas de la Liga 1 y no solo a Alianza Lima.

El polémico gol de Alan Cantero en el Alianza Lima vs CD Moquegua

En el minuto 86 del segundo tiempo, Alan Cantero remató de cabeza un balón enviado por Jairo Vélez. La jugada generó duda sobre si la pelota había cruzado por completo la línea del arco de CD Moquegua. Después de la revisión en el VAR, el árbitro convalidó el tanto para Alianza Lima.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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