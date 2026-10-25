Alan Cantero tras darle el triunfo a Alianza Lima sobre CD Moquegua: "Veníamos a ganar"

Alianza Lima sacó tres puntos de oro en su visita a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules ganaron 1-0 con gol de Alan Cantero y sacaron provecho a la reciente derrota de Sporting Cristal. Tras el final del compromiso, el atacante argentino habló tras reconciliarse con las redes en el Estadio 25 de Noviembre y destacó el ajustado triunfo en una plaza complicada.

Alan Cantero se pronunció tras anotar en el Alianza Lima vs CD Moquegua

En declaraciones a la prensa, el futbolista argentino detalló cómo se dio la jugada que terminó en gol íntimo a los 86 minutos del partido y la polémica generada a raíz de dicho tanto. En ese sentido, el extremo aseguró que sí cabeceó el balón enviado por Jairo Vélez al área de CD Moquegua y señaló que la pelota ingresó por completo, pese a los reclamos del conjunto local.

Cuando tiran el centro y cabeceo. Después no sé qué pasó, pero sentí que el cabezazo lo hago yo. Lo importante es que fue gol y que Alianza gane. Es muy importante. Nosotros veníamos acá a ganar un partido muy difícil con un rival que acá se hace muy fuerte. Venimos haciendo un trabajo muy bueno, mencionó.

Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua con gol de Alan Cantero

De igual forma, Cantero destacó la importancia de volver a marcar y señaló que, ya sea de titular o suplente, su prioridad siempre será aportar al equipo en su lucha por el título nacional: Por ahí no venía encontrando el gol, pero acá lo más importante es el equipo, qué uno le puede dar al equipo, ayudar desde donde le toque.

Números de Alan Cantero con Alianza Lima

En lo que va del 2026, Alan Cantero no ha tenido un rendimiento sostenido en comparación con la temporada anterior. El argentino registra 25 partidos jugados, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores, con un saldo de tres goles y tres asistencias.

No anotaba un gol desde el mes de abril, en la goleada de Alianza Lima por 8-0 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. En aquel entonces, marcó el sexto tanto a los 59’.