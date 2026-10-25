Confirman que aunque Alianza Lima gane el Torneo Clausura habrán playoffs en la Liga 1 2026

Alianza Lima es candidato a llevarse el título del Torneo Clausura y sus hinchas están muy entusiasmados con ello. Sin embargo, dentro de ese sentimiento, fueron sorprendidos al conocer que la Liga 1 confirmó la existencia de playoffs de forma obligatoria. Es decir, así los blanquiazules se lleven el segundo certamen de la temporada, el campeonato continuará.

Resulta que, en caso, el elenco de Pablo Guede se lleve el título del fútbol peruano esta campaña, sumará una nueva estrella en su palmarés pero de todas formas habrá una definición extra, en la que competirán desde el segundo hasta el cuarto puesto de la tabla acumulada. No obstante, esta no será por la Liga 1.

Al igual que la temporada pasada, cuando Universitario de Deportes ganó ambos torneos del año, si Alianza Lima sale campeón nacional dentro de los dos certámenes regulares, habrá playoffs para definir a los clasificados a la Copa Libertadores del 2027. Es decir, qué equipos tomarán las plazas de Perú 2, Perú 3 y Perú 4.

Alianza Lima ya aseguró su presencia en la Copa Libertadores.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2027 en Perú?

Debido a su hipotética condición de monarca, el cuadro blanquiazul será Perú 1 y accederá directamente a la Fase de Grupos del torneo más importante de la Conmebol. Sin embargo, aún deberán definirse las demás plazas. El tercer y cuarto del acumulado se enfrentarán en una semifinal, donde el vencedor avanza y el perdedor ocupará el puesto de Perú 4, accediendo a la Fase 1 del campeonato internacional.

Luego, el ganador de la primera llave chocará con el segundo puesto de la tabla anual y el que salga vencedor clasificará a la Copa Libertadores 2027 como Perú 2, yendo también a la Fase de Grupos, mientras que el perdedor será Perú 3 y avanzará a la Fase 2 de la justa continental.