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El pasado oscuro de Carlos Gruezo, fichaje de Universitario, en el Santos Laguna de México

Conoce el pasado oscuro de Carlos Gruezo, reciente fichaje de Universitario de Deportes, en su paso por Santos Laguna de México.

Luis Blancas
El pasado negativo de Carlos Gruezo, fichaje de Universitario de Deportes, en el Santos Laguna de México
El pasado negativo de Carlos Gruezo, fichaje de Universitario de Deportes, en el Santos Laguna de México | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes sumó a Carlos Gruezo como uno de sus fichajes para la Liga 1 2027, pero el mediocampista ecuatoriano llega con un antecedente polémico de su reciente etapa en el fútbol mexicano. Su salida de Santos Laguna fue anunciada como un acuerdo entre ambas partes; sin embargo, medios de ese país reportaron que problemas de actitud e indisciplina habrían influido en su desvinculación.

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El pasado negativo de Carlos Gruezo, fichaje de Universitario de Deportes, en el Santos Laguna de México

A través de un comunicado oficial en septiembre de 2026, Santos de México informó que terminó anticipadamente el vínculo contractual con Gruezo. "Club Santos Laguna informa que, de común acuerdo, ha concluido de manera anticipada la relación contractual con el jugador Carlos Gruezo. El mediocampista ecuatoriano militó con los Guerreros durante los torneos Clausura 2026 y Apertura 2026", señaló la institución.

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No obstante, la versión difundida por Marca México apuntó a que la ruptura del contrato habría estado relacionada con el comportamiento del volante después de su participación en la Leagues Cup 2026. Según el citado medio, tras regresar a la Laguna, Gruezo mostró una actitud negativa que no habría sido bien recibida por el cuerpo técnico ni por la directiva, por lo que se habría optado por acordar su salida.

Por su parte, el portal Fútbol Total también informó que la desvinculación del ecuatoriano estaría vinculada con un presunto acto de indisciplina durante la participación de Santos Laguna en el torneo internacional. De acuerdo con esa versión, el jugador dejó de ser convocado y perdió protagonismo en el equipo dirigido por Renato Paiva. Su último encuentro habría sido frente a Philadelphia Union, el 14 de agosto.

De esta manera, la etapa de Carlos Gruezo en México terminó antes de lo previsto y quedó marcada por los reportes sobre su comportamiento, aunque el comunicado oficial de Santos Laguna no detalló los motivos específicos de la decisión. Ahora, el mediocampista afrontará un nuevo desafío con Universitario, donde buscará dejar atrás esta experiencia y consolidarse en el fútbol peruano.

¿Hasta cuándo fichó Carlos Gruezo con Universitario?

Según informó RPP, Gruezo se incorporará a Universitario de Deportes desde 2027 hasta diciembre de 2028, tras quedar libre luego de su etapa en Santos Laguna de México.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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