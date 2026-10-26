0
LO ÚLTIMO
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

Liga 1 2026: fechas de las semifinales y finales para definir al campeón nacional

Conoce las fechas de las semifinales y de las finales, tanto de ida como de vuelta, para definir al campeón nacional de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fechas de las semifinales y finales para definir al campeón de la Liga 1 2026
Fechas de las semifinales y finales para definir al campeón de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

La Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva y ya se conocen las fechas tentativas para las semifinales y finales que definirán al campeón nacional. El calendario contempla dos escenarios para la recta final del campeonato peruano: una definición con playoffs o una final directa, dependiendo de si es necesario disputar las semifinales.

¿Cuándo juegan y por qué aplazaron el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

PUEDES VER: Universitario vs Sport Boys: ¿Cuándo juegan y por qué aplazaron el partido por el Torneo Clausura?

Fechas de las semifinales y finales para definir al campeón de la Liga 1 2026

Durante el programa ‘Hablemos de Max’, se dieron a conocer las fechas previstas para los encuentros que podrían decidir al nuevo monarca del fútbol peruano. De esta manera, los clubes que continúen en carrera podrán tener una referencia de cuándo se disputarían los partidos más importantes de la temporada.

¿Cuándo se jugarían las semifinales de la Liga 1 2026?

En caso de que sea necesario disputar los playoffs, los partidos de ida de las semifinales están previstos para el 28 o 29 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarían el 3 o 4 de diciembre. Estas llaves determinarían qué equipos avanzarán a la instancia definitiva por el título nacional.

Video: L1MAX

Fechas de las finales de la Liga 1 2026

Si se mantiene el escenario con semifinales, la final de ida se disputaría el 8 de diciembre, mientras que el encuentro de vuelta, que coronará al campeón nacional de la temporada 2026, está programado tentativamente para el 13 de diciembre.

Así, la definición de la Liga 1 2026 tiene fechas tentativas para sus dos posibles formatos. No obstante, el calendario dependerá de las condiciones que determinen si corresponde disputar las semifinales o si el título se resolverá directamente en una final.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario se perfila a firmar a futbolista chileno hasta 2028: "Negociaciones avanzadas"

  2. Universitario suma a ex Santos para vencer a Atlético Grau por el Torneo Clausura

  3. Alianza Lima sufre dos bajas confirmadas para el clásico ante Sporting Cristal por el Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano