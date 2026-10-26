Liga 1 2026: fechas de las semifinales y finales para definir al campeón nacional

La Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva y ya se conocen las fechas tentativas para las semifinales y finales que definirán al campeón nacional. El calendario contempla dos escenarios para la recta final del campeonato peruano: una definición con playoffs o una final directa, dependiendo de si es necesario disputar las semifinales.

Fechas de las semifinales y finales para definir al campeón de la Liga 1 2026

Durante el programa ‘Hablemos de Max’, se dieron a conocer las fechas previstas para los encuentros que podrían decidir al nuevo monarca del fútbol peruano. De esta manera, los clubes que continúen en carrera podrán tener una referencia de cuándo se disputarían los partidos más importantes de la temporada.

¿Cuándo se jugarían las semifinales de la Liga 1 2026?

En caso de que sea necesario disputar los playoffs, los partidos de ida de las semifinales están previstos para el 28 o 29 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarían el 3 o 4 de diciembre. Estas llaves determinarían qué equipos avanzarán a la instancia definitiva por el título nacional.

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Fechas de las finales de la Liga 1 2026

Si se mantiene el escenario con semifinales, la final de ida se disputaría el 8 de diciembre, mientras que el encuentro de vuelta, que coronará al campeón nacional de la temporada 2026, está programado tentativamente para el 13 de diciembre.

Así, la definición de la Liga 1 2026 tiene fechas tentativas para sus dos posibles formatos. No obstante, el calendario dependerá de las condiciones que determinen si corresponde disputar las semifinales o si el título se resolverá directamente en una final.