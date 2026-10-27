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Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, explotó contra el arbitraje ante Juan Pablo II: "Ya hicieron el mandado"
El entrenador de Sport Huancayo no se guardó nada y cuestionó el arbitraje de Bruno Pérez durante el partido ante Juan Pablo II.
Richard Pellejero no se guardó nada y explotó contra el arbitraje de Bruno Pérez, lanzándole fuertes comentarios durante el partido entre Sport Huancayo y Juan Pablo II. El técnico uruguayo ya se mostraba disconforme con las decisiones del colegiado, especialmente tras la expulsión de Hugo Ángeles por doble amarilla.
Pellejero no dudó en recriminarle a Pérez, sobre todo durante los minutos finales del encuentro. El entrenador cuestionó la manera en que se tomaban las decisiones arbitrales, señalando que no tenían vergüenza y dejando entrever que habría existido algún tipo de intención de favorecer a otro equipo.
"No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, vos tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado".
DT de Huancayo explotó contra arbitraje de bruno Pérez
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