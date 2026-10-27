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Astrólogo remece a hinchas y da fuerte pronóstico del Cristal vs Alianza: "El robo que sufriremos"

¡Sorpresa! El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima desató que un reconocido astrólogo argentino dé fuerte pronóstico del choque en el Gallardo.

Diego Medina
Astrólogo dio fuerte pronóstico del Sporting Cristal vs Alianza Lima.
Astrólogo dio fuerte pronóstico del Sporting Cristal vs Alianza Lima. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se aguarda un partidazo en el Estadio Alberto Gallardo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima. Ambos elencos darán todo de sí por seguir en la lucha del Torneo Clausura 2026, por lo que muchos están pendientes de lo que ocurrirá en los próximos 90 minutos. Justamente, un reconocido astrólogo argentino dio un fuerte pronóstico del clásico que ha generado un sinfín de reacciones en los aficionados.

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Astrólogo argentino dio fuerte pronóstico del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Se trata de Giorgio Armas, astrólogo que tiene mucha afinidad con Boca Juniors y Alianza Lima, y que tuvo una gran acogida internacional por acertar su pronóstico sobre Argentina campeón del mundo en el Mundial 2022. Ahora, reaparece en redes sociales para referirse al choque entre Sporting Cristal con los blanquiazules, dejando una picante predicción que genera reacciones en los aficionados.

Y es que el astrólogo argentino indica que habrá un "robo" durante del partido y que se deberá tener mucho atención a todo lo que ocurra dentro de la primera parte. Queda claro que la antesala a este choque ya va calentando toda la importancia que tendrán los siguientes 90 minutos.

"Alianza por astrología debería sumar con Cristal. Lo preocupante es el robo que sufriremos en pleno partido. Ojo en el primer tiempo", escribió Giorgio Armas en redes sociales.

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Giorgio Armas sorprende con fuerte pronóstico del Sporting Cristal vs Alianza Lima.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, día, hora y canal

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el jueves 29 de octubre a partir de las 3.30 p. m. horas locales con la transmisión de L1 MAX.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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