Martín Távara, figura de Cristal, fue rotundo contra Alianza de cara al clásico: "Vamos a demostrar"

Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Antes de este duelo, Martín Távara, mediocampista del conjunto rimense, salió al frente para lanzar un duro comentario sobre el partido frente al equipo blanquiazul.

Martín Távara, volante de Sporting Cristal, dio rotundo comentario contra Alianza Lima de cara al clásico

En conversación con América Deportes, Távara fue consultado por el encuentro que disputará ante Alianza en una nueva edición del clásico con Cristal. El volante aseguró que todo el plantel está preparado y listo para derrotar al conjunto íntimo.

"Muy tranquilo, creo que el club está preparado para este tipo de partidos. Era lo que todos buscaban ahora: que nos caigamos, pero esto nos hace más fuertes y vamos a demostrar el jueves (ante Alianza) de qué estamos hechos", afirmó.

Asimismo, el mediocampista celeste reconoció que perder ante Cusco FC fue duro; sin embargo, tienen la fortaleza como conjunto para superar este mal momento y poder afianzarse en el liderato del Torneo Clausura 2026.

“Nosotros estamos muy bien. A veces el equipo necesita de estas tormentas para ver de qué estamos hechos. Hoy en día estamos más unidos y hemos levantado mucho; todos esperaban que Sporting Cristal caiga, pero vamos a saber salir de esto. Para eso estamos trabajando: para ganarlo", finalizó.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: Día, hora y canal para ver el partido por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán el jueves 29 de noviembre, a la 1.30 p. m., por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. El partido podrá verse a través de L1MAX.