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¿Por qué Alianza Lima enfrentará dos veces a Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Luego del partido en el Estadio Alberto Gallardo, Alianza Lima volverá a enfrentar a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 en Matute.

Francisco Esteves
Alianza Lima chocará dos veces con Sporting Cristal.
Alianza Lima chocará dos veces con Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero.
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El Torneo Clausura 2026 está de candela con cuatro clubes luchando para llevarse el título y soñar con salir campeones del fútbol peruano. En ese sentido, previo al duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, se confirmó que ambos clubes deberán enfrentarse nuevamente y pocos días después, aunque este segundo compromiso se llevará a cabo en Matute.

Alianza Lima confirmó camiseta naranja para el partido contra Sporting Cristal.

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Así como lees, tanto íntimos como cerveceros chocarán en dos ocasiones para definir el rumbo del campeonato nacional, aunque no lo harán los planteles comandados por Pablo Guede y Roberto Mosquera, que también se verán las caras por la Liga 1. En esta ocasión, nos referimos a los equipos que se encuentran disputando la Liga Femenina 2026 y que se enfrentarán en las semifinales del segundo certamen de la temporada.

Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Clausura para poder enfrentarse a Universitario de Deportes en la final nacional, pero al frente tiene a Sporting Cristal que viene de vencer 2-1 a Atlético Andahuaylas en los cuartos de final. Primero, el clásico moderno se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo el martes 3 de noviembre y luego, el domingo 8 del mismo mes, se definirá el boleto a la gran final en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga Femenina 2026.

Vale precisar que, por su parte, la ‘U’ enfrentará en su semifinal a FBC Melgar que acaba de humillar 8-0 a Carlos Mannucci de Trujillo. Si las merengues ganan, y se hacen posteriormente con el segundo certamen de la campaña, se proclamarán inmediatamente campeonas de la Liga Femenina. Recordemos que actualmente las blanquiazules son bicampeonas y van por el ‘Tri’.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: a qué hora y dónde ver

El partido de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal iniciará a las 3.00 p. m. de todo el Perú, mientras que el duelo de vuelta comenzará a la 1.00 p. m. en nuestro territorio. Asimismo, ambos encuentros de la Liga Femenina 2026 contarán con transmisión exclusiva de Bicolor+ a través de su canal oficial de YouTube.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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