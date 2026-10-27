Alianza Lima confirmó camiseta naranja para el partido contra Sporting Cristal por el Clausura

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal este jueves 29 de octubre por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este partido será trascendental para el desenlace del campeonato nacional, ya que el club que pierda prácticamente quedará eliminado de la lucha por el título. Por ello, previo al compromiso en el Estadio Alberto Gallardo, los íntimos confirmaron una camiseta naranja que sorprendió a los aficionados.

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Resulta que, como era de esperarse, tanto blanquiazules como celestes anunciaron a la Liga de Fútbol Profesional las indumentarias que utilizarán para el encuentro en el Rímac. En esa línea, de acuerdo a la información brindada por el periodista Denilson Barrenechea en sus redes sociales, se pudo conocer el interesante color que se lucirá durante el denominado clásico moderno del fútbol peruano.

Eso sí, es importante indicar que Alianza Lima utilizará solo la camiseta naranja en Alejandro Duarte, su guardameta, ya que los otros diez jugadores en campo se vestirán con el característico color morado del mes de octubre. Este será el último duelo de los íntimos con la ‘piel’ del Señor de los Milagros debido a que su siguiente encuentro será en noviembre, y lucirá la típica azul y blanco.

El resto del plantel jugará de morado ante Sporting Cristal.

Por su parte, Sporting Cristal utilizará su habitual indumentaria celeste con una franja blanca, como lo hizo durante toda la Liga 1 2026, y una camiseta totalmente verde para su portero. De esta forma, el importante partido por el Torneo Clausura tiene todo preparado para dar comienzo dentro de poco.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

Alianza Lima jugará este jueves 29 de octubre un partido que puede definir el rumbo del torneo en 2026. Los blanquiazules visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac, desde las 3.30 p. m. y por la fecha número 14 del Torneo Clausura. La transmisión será por la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional.