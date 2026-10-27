En caso haya final de la Liga 1: ¿Alianza Lima jugará la vuelta en Matute o de visita?

El Torneo Clausura del fútbol peruano está de candela, con muchos clubes luchando por el título. En ese sentido, en caso Alianza Lima no gane el título y salga campeón nacional de forma inmediata, la Liga 1 confirmó en qué estadio jugarán los blanquiazules una hipotética final por el trofeo de la primera división. Esto debido a que muchos hinchas sienten curiosidad de conocer si será en Matute u otro recinto deportivo. A continuación, los detalles.

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Como sabemos, los íntimos tienen prácticamente asegurado su boleto a la definición por el campeonato incaico, en caso no se lo lleven dentro de la temporada regular. Por ello, si otro club se hace con el Clausura habrá playoffs donde, dependiendo si es Universitario de Deportes u otra institución deportiva, habrá semifinales o final directa. Suceda cualquiera de las dos, los de Matute esperarán cómodamente en el compromiso decisivo.

Bajo esa premisa, los hinchas están ansiosos por conocer dónde jugará Alianza Lima su partido de vuelta en una hipotética final, ya que la última vez eligieron hacerlo en el Estadio Alejandro Villanueva y todo les salió fatal. Debido a que la 'U' se llevó el título de la Liga 1 en condición de visitante. Lo cierto es que ahora los blanquiazules no pueden elegir debido a que el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional se encargó de elegir el escenario de forma anticipada.

Resulta que todo se definirá a través de la tabla acumulada. El club que culmine en el primer lugar de la clasificación anual será quien ejerza localía en el partido de vuelta de una supuesta final. Por ello, en resumen, si todo continúa tal cual está ahora, los íntimos jugarán en Matute el último compromiso del campeonato nacional. Esto puede traerle muchos recuerdos a los hinchas, ya que precisamente pueden volver a enfrentarse con Universitario de Deportes.

Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

¿Cuándo juega nuevamente Alianza Lima?

Alianza Lima jugará este jueves 29 de octubre un partido que puede definir el rumbo del torneo en 2026. Los blanquiazules visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac, desde las 3.30 p. m. y por la fecha número 14 del Torneo Clausura. La transmisión será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional.