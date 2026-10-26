Alianza Lima toma impactante decisión con su plantel para la procesión del Señor de los Milagros

En las últimas horas, se conoció que Alianza Lima tomó una decisión respecto a la participación de su primer equipo en la procesión del Señor de los Milagros, programada para este miércoles 28 de octubre. El club blanquiazul priorizará la concentración de sus futbolistas con miras al trascendental partido ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima tomó decisión con miras a la procesión del Señor de los Milagros

La determinación responde a la importancia del encuentro frente al cuadro celeste, en un tramo decisivo de la temporada en el que los íntimos buscan conseguir un resultado favorable. Por ello, el plantel profesional no formará parte de la tradicional manifestación religiosa que congrega cada año a miles de fieles en las calles de Lima.

Plantel de Alianza Lima estuvo en una misa por el Señor de los Milagros.

Sin embargo, la ausencia del primer equipo no significa que Alianza Lima deje de estar representado en esta importante tradición peruana. Representantes de las demás disciplinas deportivas y leyendas de la institución sí participarán en la actividad, manteniendo el vínculo histórico del club con el Señor de los Milagros.

"Alianza Lima tomó la decisión de que el primer equipo no participe en la procesión del 28 de octubre debido a la alta concentración de cara al partido ante Sporting Cristal. Sin embargo, representantes de las demás disciplinas deportivas y leyendas del club sí estarán presentes", escribió el periodista Gerson Cuba en 'X'.

Cabe recordar que la participación blanquiazul había generado expectativa entre los hinchas. El mismo comunicador en mención informó previamente sobre esta actividad y señaló: "El plantel de Alianza Lima cargará el anda del Señor de los Milagros este 28 de octubre, durante la procesión que recorrerá la avenida Alfonso Ugarte", escribió en su cuenta de 'X'.

De esta manera, Alianza Lima estará presente en la procesión a través de sus representantes deportivos y figuras históricas, aunque sin la participación de su primer equipo. La decisión busca que los futbolistas lleguen en las mejores condiciones a su compromiso contra Sporting Cristal, un duelo importante para las aspiraciones del conjunto íntimo en el Torneo Clausura 2026.