¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima y a qué hora es el partido por el Torneo Clausura?

No falta mucho para vivir el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos a como de lugar para seguir en la lucha por el título, por lo que es un choque clave de la temporada que definirá el futuro de cada elenco. Conoce cuándo es el partido y el horario del cotejo.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se juega este jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos afrontan prácticamente una final en la que solo uno podrá seguir en carrera por el título del certamen.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Este choque del Torneo Clausura entre celestes y blanquiazules inicia a partir de las 3.30 p. m. horas locales. De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.30 p. m.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/Alianza Lima/composición LR.

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Ambos equipos afrontan un duelo clave en la recta decisiva del campeonato, en el que cada punto puede resultar determinante para sus aspiraciones. La previa estará marcada por el presente futbolístico de ambos planteles, su rendimiento en las últimas jornadas y la necesidad de conseguir un resultado positivo en un enfrentamiento que suele generar gran expectativa entre los hinchas.

Sporting Cristal buscará hacer valer su propuesta ofensiva y aprovechar su condición de local para imponer condiciones ante un rival directo, mientras que Alianza Lima intentará responder con su jerarquía y efectividad para llevarse tres puntos importantes. Para los celestes, el objetivo pasa por mantenerse en la pelea por sus metas en el Clausura y la clasificación a los playoffs o instancias decisivas que correspondan; para los blanquiazules, el desafío será sumar en una cancha complicada y fortalecer sus opciones en la lucha por el título. El resultado también puede tener repercusiones en la tabla acumulada, por lo que el clásico moderno se presenta como una prueba exigente para ambos equipos.