0
EN DIRECTO
Ceremonia del Balón de Oro 2026

Luis Advíncula tuvo tenso momento con periodista que le preguntó sobre el Alianza vs Cristal: "No hablo"

El lateral de Alianza Lima, con pasado celeste, evitó responder sobre el partido ante su ex equipo y expresó su fastidio ante la pregunta de un periodista.

Eduardo Chirinos
Luis Advíncula tuvo tenso cruce con periodista que le preguntó sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal
Luis Advíncula tuvo tenso cruce con periodista que le preguntó sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal | Composición: Captura Jax Latin Media
COMPARTIR

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 13 del Torneo Clausura. Los íntimos llegan con la moral a tope tras sumar tres puntos en su visita a CD Moquegua y buscarán seguir encaminados en la lucha por el título nacional venciendo a un rival directo.

Mr. Peet destacó a dos jugadores de Alianza Lima tras victoria sobre CD Moquegua

PUEDES VER: Mr. Peet elogió a dos futbolistas de Alianza Lima tras triunfo ante CD Moquegua: "Patrimonios del club"

Como es de conocimiento, en Alianza hay jugadores con pasado celeste, como Luis Advíncula. El popular 'Usain Bolt', campeón con Cristal en 2012 y 2014, fue abordado por la prensa para conocer sus impresiones al enfrentar a su ex equipo. No obstante, el futbolista no tomó a bien que un comunicador le pregunte sobre el tema y protagonizó un tenso momento a su llegada a Lima.

Luis Advíncula protagonizó tenso momento con periodista que le preguntó sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez junto a la delegación aliancista, el lateral derecho fue consultado sobre su pasado en Sporting Cristal con respecto al partido contra el club que defendió durante cinco temporadas. Advíncula, visiblemente incómodo por la pregunta, evitó responder y se retiró raudamente, mostrando su fastidio con el hombre de prensa.

Yo no hablo nada, mi hermano. Yo no hablo. Por favor, hermanito lindo, no hablo, gracias”, fueron las únicas declaraciones que brindó Advíncula al reportero de Jax Latin Media, dejando así la pregunta en el aire.

La actitud de Luis Advíncula ante la consulta del periodista generó sorpresa y abrió el debate sobre su reacción frente a la prensa. El lateral de Alianza Lima evitó responder sobre su pasado en Sporting Cristal y se retiró sin dar mayores declaraciones.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

Vale resaltar que el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura está programado para el jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Confirman que aunque Alianza Lima gane el Torneo Clausura habrá playoffs en la Liga 1 2026

  2. Mr. Peet elogió a dos futbolistas de Alianza Lima tras triunfo ante CD Moquegua: "Patrimonios del club"

  3. Universitario reveló el futuro de Bryan Reyna y Aldo Corzo en la recta final del Clausura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano