Luis Advíncula tuvo tenso momento con periodista que le preguntó sobre el Alianza vs Cristal: "No hablo"

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 13 del Torneo Clausura. Los íntimos llegan con la moral a tope tras sumar tres puntos en su visita a CD Moquegua y buscarán seguir encaminados en la lucha por el título nacional venciendo a un rival directo.

Como es de conocimiento, en Alianza hay jugadores con pasado celeste, como Luis Advíncula. El popular 'Usain Bolt', campeón con Cristal en 2012 y 2014, fue abordado por la prensa para conocer sus impresiones al enfrentar a su ex equipo. No obstante, el futbolista no tomó a bien que un comunicador le pregunte sobre el tema y protagonizó un tenso momento a su llegada a Lima.

Luis Advíncula protagonizó tenso momento con periodista que le preguntó sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez junto a la delegación aliancista, el lateral derecho fue consultado sobre su pasado en Sporting Cristal con respecto al partido contra el club que defendió durante cinco temporadas. Advíncula, visiblemente incómodo por la pregunta, evitó responder y se retiró raudamente, mostrando su fastidio con el hombre de prensa.

“Yo no hablo nada, mi hermano. Yo no hablo. Por favor, hermanito lindo, no hablo, gracias”, fueron las únicas declaraciones que brindó Advíncula al reportero de Jax Latin Media, dejando así la pregunta en el aire.

La actitud de Luis Advíncula ante la consulta del periodista generó sorpresa y abrió el debate sobre su reacción frente a la prensa. El lateral de Alianza Lima evitó responder sobre su pasado en Sporting Cristal y se retiró sin dar mayores declaraciones.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

Vale resaltar que el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura está programado para el jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.