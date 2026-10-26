Federico Girotti calentó la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal con fuerte mensaje: "Vamos con todo"

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en la fecha 14 del Torneo Clausura. Los blanquiazules llegan con la moral a tope tras sumar tres puntos en su visita a CD Moquegua y ahora tendrán una prueba de fuego ante un rival directo en la lucha por el campeonato. En ese contexto, Federico Girotti, delantero aliancista, se refirió a lo que será este importante compromiso y no dudó en mandar un fuerte mensaje a su rival de turno.

Federico Girotti calentó la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal con fuerte

En declaraciones para Jax Latin Media, el artillero argentino se refirió a la importancia de sacar un triunfo ante los cerveceros y reconoció que serán un duro rival teniendo en cuenta que juegan en su estadio. No obstante, el atacante expresó su confianza en el plantel dirigido por Pablo Guede y aseguró que irán por los tres puntos en su visita al Alberto Gallardo.

"Fue importante ganar este partido en Moquegua porque nos mantenemos ahí, a la expectativa, pero ahora ya nos mentalizamos en ganar el próximo, que será igual de complicado en la cancha de Cristal. Ante Cristal será un partido difícil, pero vamos con todo a buscar los tres puntos", manifestó.

Federico Girotti se pronunció previo al partido con Cristal

Por otra parte, Girotti se refirió a la polémica por el gol de Alianza Lima en Moquegua y aseguró que el balón ingresó en su totalidad a la portería de Carlos Grados: "Claro que la pelota entró y creo que a Alan (Cantero) se lo dieron, pero no importa quién haya anotado; lo importante es que el equipo ganó y estamos muy contentos", sostuvo.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver partido

Vale resaltar que el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura está programado para el jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo. La transmisión del compromiso irá por la señal de L1 MAX, disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otros.