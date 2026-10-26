Ex River Plate sorprende al confirmar su deseo de jugar con Alianza Lima en 2027: "Me encantaría"

Alianza Lima logró vencer a Deportivo Moquegua por la mínima en la fecha 13, un resultado que no solo lo mantiene en la pelea por el Torneo Clausura 2026, sino que también aseguró su presencia en la siguiente edición de la Copa Libertadores. Bajo ese contexto, un exdelantero de River Plate sorprendió a los hinchas al manifestar su intención de ser blanquiazul para la siguiente temporada.

Ex River Plate sorprende al confirmar su deseo de jugar con Alianza Lima en 2027

La victoria de los íntimos en la última jornada del Torneo Clausura desató la euforia en toda su hinchada, ya que les permite seguir soñando con el título. Precisamente, uno de los que tuvo mejor rendimiento en el campo fue Federico Girotti.

El ‘9’ de Alianza Lima conversó con las cámaras de ‘Jax Latin Media’ y fue consultado por sus sensaciones y su continuidad en el club tras haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores. Ante ello, Girotti no dudó en remarcar su intención de mantenerse en el plantel y poder jugar el torneo internacional como blanquiazul.

Federico Girotti quiere seguir como blanquiazul para 2027.

"Obvio, me encantaría jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima. Este año no se pudo, pero ya el año que viene será una realidad", fueron las declaraciones del delantero argentino en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.

Federico Girotti valoró los logros de Alianza Lima y su deseo para fin de temporada

Del mismo modo, el atacante de 27 años recalcó que la intención del plantel es conquistar el título de la Liga 1 a final de temporada, aunque se tomó el tiempo de valorar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

"Lo ideal sería salir campeones en noviembre, pero logramos otro paso importantísimo que es lograr la fase de grupos de la Copa Libertadores el año que viene. Se están logrando cosas muy buenas este año y esperemos terminarlo con el título", concluyó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

Federico Girotti fue uno de los fichajes estelares de Alianza Lima a inicios de la temporada. El club lo considera un jugador fundamental y con potencial para el futuro, por lo que decidió firmarlo hasta finales de 2028. Cabe señalar que su Talleres, su exequipo, guarda un porcentaje por su pase.