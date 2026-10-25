Hernán Barcos mandó fuerte mensaje a Alianza Lima tras derrota de Sporting Cristal: "Jugamos en casa"

Sporting Cristal perdió por 3-1 en su visita a Cusco FC desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los celestes perdieron el liderato del segundo certamen y complicaron sus aspiraciones de luchar por el título nacional de la Liga 1 2026. Tras el final del compromiso, Hernán Barcos salió al frente y no dudó en mandar un fuerte mensaje a su ex equipo Alianza Lima, próximo rival de los rimenses.

Hernán Barcos mandó fuerte mensaje a Alianza Lima tras derrota de Sporting Cristal

En declaraciones a la prensa, el 'Pirata', bicampeón con el cuadro blanquiazul en 2021 y 2022, se refirió al próximo partido frente al club que lo trajo al fútbol peruano y aseguró que buscarán recuperar los puntos perdidos en Cusco venciendo a los íntimos. En ese sentido, advirtió que en la próxima fecha se harán fuertes, pues jugarán en su casa y con el respaldo total de su hinchada.

"Será otro partido difícil, jugamos en casa con nuestra gente y esperamos sacar la victoria", manifestó Hernán Barcos en conversación con L1 MAX luego del cotejo en la ciudad imperial.

Con respecto a lo que fue el partido frente a los 'Guerreros Dorados', el experimentado delantero reconoció la superioridad del rival en una plaza complicada, sin embargo, aseguró que aún se mantienen en la lucha por el campeonato y buscarán resarcirse en los últimos cuatro enfrentamientos pendientes.

"Enfrentamos a un gran rival, saben a lo que juegan y no fue uno de nuestros mejores partidos. Todavía quedan cuatro finales, falta mucho, hoy perdimos la punta pero no el campeonato. Haremos autocrítica, debemos ver los errores y no tenemos más margen. Hoy perdimos ante un gran rival, tenemos que seguir mejorando", sostuvo.

Sporting Cristal cayó ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Liga 1

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Sporting Cristal?

Vale recordar que el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura está programado para el próximo jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.