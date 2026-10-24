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Comisión Disciplinaria impuso sorpresiva sanción contra Universitario en pleno Torneo Clausura
La Comisión Disciplinaria informó oficialmente una sanción en contra de Universitario previo al partido ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura. Conoce los detalles.
Universitario de Deportes está enfocado en pelear hasta el final el título del Torneo Clausura 2026. Los cremas tienen la mente puesta en su enfrentamiento ante Juan Pablo II por la fecha 13. Sin embargo, en la previa del partido, el cuadro crema fue notificado de una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.
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Comisión Disciplinaria impuso sanción contra Universitario
La escuadra merengue sabe que no puede desviar el foco de su lucha por el campeonato; sin embargo, una noticia terminó alterando su preparación para enfrentar a Juan Pablo II. Resulta que la Comisión Disciplinaria notificó una sanción contra los cremas por incumplir un artículo del reglamento de la Liga 1.
En el documento, se confirmó que Universitario quebrantó el artículo 156, acápite 156.4.5, del reglamento de la competición. Por ello, se le impuso una multa de 0.50 UIT, equivalente a 2.250 soles.
Comisión Disciplinaria sancionó a Universitario
“IMPONER al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES una MULTA DE 0.50 UIT (cero con 50/100 Unidades Impositivas Tributarias) por la infracción al artículo 156 acápite 156.4.5 del Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026”, mencionaron en la resolución.
Del mismo modo, advirtieron que, en caso de reincidencia, el club se verá expuesto a recibir una sanción mayor de acuerdo con lo estipulado en el artículo 37 del RUD.
¿Por qué la Comisión Disciplinaria sancionó a Universitario?
La Comisión Disciplinaria acusa a Universitario de haber quebrantado el artículo 156, acápite 156.4.5 del reglamento de la Liga 1. Este apartado regula las condiciones del Flash Interview, referido a las entrevistas al ras de la cancha al finalizar el partido.
Según el artículo, los clubes serán los responsables de instalar un backdrop para la entrevista en el campo. Además, un jugador del equipo deberá estar presente con la indumentaria oficial del club correctamente. Es decir, está prohibido declarar con chalecos encima, camiseta al revés o sin camiseta. Asimismo, la entrevista deberá empezar como máximo tres minutos después de finalizar el partido y tendrá una duración máxima de 2:30 minutos.
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