Leao Butron impacta al aconsejar a futbolista de Universitario: "Me gustaría que dé el salto al extranjero"

Leao Butrón volvió a dar de qué hablar tras una reciente entrevista en el programa 'Sin falta podcast', donde el referente de Alianza Lima abordó diversos temas. Sin embargo, el exportero sorprendió al aconsejar a un futbolista de Universitario de Deportes, señalando que le gustaría que diera el salto al extranjero, pues lo considera un buen muchacho y un buen futbolista. El jugador al que hizo referencia Butrón es: Jairo Concha.

Leao Butrón impacta al aconsejar a Jairo Concha

Durante la conversación, el referente íntimo fue consultado sobre si le gustaría que el volante crema se busque otro equipo. Ante ello, Butrón señaló que le gustaría verlo en una liga extranjera. "Fuera de bromas, me gustaría que dé el salto al extranjero, ¿no? Eso sería bueno para él", señaló el exjugador

Además de ello, el ex Alianza llenó de elogios a Concha debido a su cuidado personal para seguir rindiendo al mejor nivel. "Es buena persona este Jairo, muy tranquilo y profesional. Me sorprende porque no lo hemos seguido, pues, lógicamente, pero me impresiona cómo se cuida: los horarios, la alimentación y el sueño. Es impresionante", complementó.

Leao Butrón, exfutbolista de Alianza Lima, elogió a Jairo Concha, jugador de Universitario

¿Cómo le fue a Jairo Concha en Alianza Lima?

Jairo Concha se incorporó a Alianza Lima en 2020, tras su paso por la Universidad San Martín. Durante las temporadas 2021 y 2022, el mediocampista tuvo actuaciones destacadas que le permitieron levantar el título nacional con el conjunto blanquiazul. Sin embargo, luego de disputar 103 encuentros, marcar 12 goles y brindar 11 asistencias, el volante dejó el club en 2024 para fichar por su clásico rival, Universitario de Deportes.

Trayectoria de Jairo Concha