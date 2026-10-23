Bustos impacta y deja fuera de lista a cuatro jugadores claves para el Universitario vs Juan Pablo II

Universitario de Deportes es uno de los clubes que sigue en carrera para conseguir el título del Torneo Clausura 2026 ante los buenos resultados que ha ido obteniendo jornada a jornada. Ahora, se verá ante Juan Pablo II en el Estadio Monumental, pero con la noticia reciente de tener cuatro jugadores descartados por órdenes de Fabián Bustos.

Fabián Bustos descartó a cuatro jugadores para el Universitario vs Juan Pablo II

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de 'X', son cuatro los futbolistas que no serán tomados en cuenta para el duelo ante el elenco de Chongoyape. Nos referimos a Jordan Guivin, Jorge Gutiérrez, Adrián Quiroz y Matías Di Benedetto. Este último, había recibido el alta para sumarse a los trabajos de alta intensidad del primer equipo, pero volvió a sentir una molestia que lo dejó fuera de la convocatoria.

"Finalmente, Matías Di Benedetto volverá a ser baja en el cuadro crema. Si bien el defensor recibió el alta durante la semana y hasta ayer entrenó con total normalidad, hoy sintió molestias y el comando técnico decidió no utilizarlo por precaución. Son 20 los futbolistas convocados, entre los que destaca la presencia de Bryan Reyna. FUERA DE LISTA: Jordan Guivin, Jorge Gutiérrez, Adrián Quiroz y Matías Di Benedetto.", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

Jordan Guivin, Jorge Gutiérrez, Adrián Quiroz y Matías Di Benedetto serán baja en Universitario.

Universitario no tiene margen de error para lo que resta del Torneo Clausura 2026. Sabe que rivales directos como Sporting Cristal y Alianza Lima juegan en condición de visita, por lo que puede ser clave para que tropiecen en los 90 minutos. Es por ello que Fabián Bustos convocó a los mejores en su plantel para conseguir esos tres puntos que le permitan ir escalando en la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Universitario vs Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se jugará en el Estadio Monumental el sábado 24 de octubre a partir de las 8.30 p. m. locales.