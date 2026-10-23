Fernando Farah, acreedor de Alianza Lima, rotundo contra Universitario por el arbitraje: "Escandaloso"

Las últimas semanas la polémica por el arbitraje y el desempeño del VAR en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha generado diversas reacciones. Ahora, Fernando Farah, acreedor de Alianza Lima, se unió a los reclamos del club y no dudó en afirmar que Universitario de Deportes se está beneficiando por el desempeño de los árbitros.

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Fernando Farah, acreedor de Alianza Lima, rotundo por arbitraje en la Liga 1

Durante una conversación con el programa ‘Full Deporte’ de Radio Ovación, Fernando Farah, máximo acreedor de Alianza Lima, sorprendió al expresar su profunda indignación por las polémicas arbitrales que se han registrado a lo largo de esta temporada.

“He vivido campeonatos por muchos años, escuchaba de compra de árbitros, de que se negociaba fuera de la cancha y todo eso, pero lo que estoy viendo ahora nunca me lo imaginé. Es escandaloso lo que sucede hoy y siento que no se le está dando el peso necesario”, mencionó.

En esa línea, Farah fue contundente al asegurar que Universitario es uno de los equipos que se han visto favorecidos por las polémicas arbitrales, al igual que Juan Pablo II. Del mismo modo, remarcó que Alianza Lima no ha sido el único perjudicado, pues Sport Boys y Melgar también se han visto afectados.

Video: Radio Ovación.

“De repente hay una jugada que favorece a un equipo, viene la semana siguiente y se vuelve a favorecer al mismo equipo, pasa una semana más y se sigue favoreciendo al mismo equipo. Estos equipos son Universitario y Juan Pablo II y están perjudicando claramente a Alianza en primer lugar, pero también a Sport Boys, a Melgar”, enfatizó.

Fernando Farah recordó polémica falta de Alex Valera

En ese contexto, Fernando Farah utilizó como ejemplo una polémica jugada protagonizada por Álex Valera ante Comerciantes Unidos, previo al clásico del fútbol peruano, y cuestionó que no haya sido expulsado.

“Por ejemplo, (Alex) Valera pisa a un jugador y no lo expulsan, se ve claramente que lo pisa. No es solo para ayudarlo en ese partido, sino que en el siguiente encuentro juega con Alianza. Yo ya no pienso inocentemente porque no puedo pensar que semana a semana pase esto”, sostuvo.