DT de Universitario descartó a dos seleccionados peruanos para partido ante Juan Pablo II

Universitario de Deportes tiene la obligación de vencer a Juan Pablo II, uno de sus rivales directos en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. Para ello, los cremas esperan contar con el apoyo de cada una de sus figuras, aunque se reveló que Fabián Bustos ya descartó a dos seleccionados peruanos para este enfrentamiento.

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DT de Universitario descartó a dos seleccionados peruanos ante Juan Pablo II

La escuadra merengue es consciente de que debe conseguir la victoria en el Estadio Monumental para aspirar a quedar con el liderato y, aunque tiene a todo el plantel a su disposición, ya se confirmaron los dos primeros jugadores que no serán considerados para este duelo. Se trata de Jordan Guivin y Adrián Quiroz.

De acuerdo a la información que compartió Gustavo Peralta, durante el programa ‘Modo Fútbol’, ambos jugadores volverán a quedar al margen de la convocatoria de Fabián Bustos, tal como ha sido en los últimos partidos de Universitario.

Jordan Guivin y Adrián Quiroz no jugarán ante Juan Pablo II

"En los últimos partidos, los que quedaron fuera de lista fueron Jordan Guivin y Adrián Quiroz. Esos dos van a repetir", fue la información que compartió el reconocido comunicador.

De esta manera, Guivin y Quiroz no concentrarán junto al resto del plantel y permanecerán en Lima con la mente puesta en poder ganarse un lugar en la consideración del comando técnico de la 'U'. Una medida sorpresiva considerando que ambos fueron fichajes para el Torneo Clausura.

Jordan Guivin y Adrián Quiroz jugaron en la selección peruana

Adrián Quiroz fue una de las grandes revelaciones a inicios de la temporada, cuando militaba en Los Chankas. Su rendimiento le permitió ser considerado en las convocatorias de Mano Menezes para los amistosos internacionales de la selección peruana.

Jordan Guivin, por su parte, fue considerado años atrás como uno de los grandes prospectos del fútbol peruano, lo que le permitió integrar la categoría sub-23 de la 'Bicolor'. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su proyección se terminó estancando y nunca pudo jugar en la selección absoluta.