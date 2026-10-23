José Carvallo fue directo sobre calendario de Universitario: "Tiene el camino más accesible"

¡Sorpresivas declaraciones! José Carvallo brindó un análisis sobre la recta final que afronta Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. A falta de cinco fechas para que termine la segunda parte del campeonato peruano, el exportero consideró que el elenco crema tiene el camino más accesible en comparación con otros equipos. Sin embargo, reconoció que los partidos en la altura podrían jugar en su contra.

José Carvallo sobre calendario de Universitario en el Torneo Clausura

Durante una emisión del programa L1 MAX, el exportero señaló que el cuadro crema deberá aprovechar los tres encuentros de locales que tiene. “Universitario, por el fixture, me parece que tiene el camino más accesible. Ahora hay que jugar los partidos, pero tiene tres encuentros en el Estadio Monumental”.

Además, señaló que el encuentro más exigente de los cinco que le quedan a Universitario sería el de la última jornada, pues tendrá que medirse ante un equipo que suele hacerse fuerte jugando en casa y en la altura. “La única salida complicada, por el tema de la altura y porque ahora es uno de los que está en los primeros puestos y viene jugando bien, es Sport Huancayo en la última fecha, aunque quizás Huancayo ya no esté peleando esos lugares arriba”, detalló.

Por otro lado, resaltó el contundente triunfo por 4-1 de Universitario sobre Alianza Atlético de Sullana y se refirió al partido de la fecha 13, en el que Juan Pablo II deberá visitar al cuadro crema en el estadio Monumental de Ate.

“El triunfo categórico contra Alianza Atlético de Sullana ha sido un envión anímico para el equipo y han agarrado una confianza distinta. Siento que la 'U' va a salir a buscar el partido desde el minuto uno con una presión alta”, finalizó.

José Carvallo habló sobre el calendario de Universitario

Calendario de Universitario en el Torneo Clausura