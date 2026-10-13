Erick Delgado apuntó contra José Carvallo tras el buen presente de Cristal: "Ahora se suben al carro"

La fecha 11 del Torneo Clausura culminó y Sporting Cristal fue el más beneficiado con los resultados. Los celestes alcanzaron el primer lugar del campeonato tras vencer por 1-0 a UTC en Cajamarca y ratificaron su buen presente futbolístico tras clasificar a la final de la Copa de la Liga. No obstante, el buen momento que atraviesa el conjunto cervecero originó un intercambio de palabras entre dos exarqueros del club: estamos hablando de Erick Delgado y José Carvallo.

Erick Delgado apuntó contra José Carvallo tras el buen presente de Sporting Cristal

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el popular 'Loco' le recordó a su compañero y colega que, semanas atrás, tuvo duras críticas para los dirigidos por Roberto Mosquera y que lo veía fuera de la pelea por el Torneo Clausura. En ese sentido, acusó a Carvallo y varios detractores del club de ‘subirse al carro’ ahora que el equipo atraviesa su mejor momento de la temporada.

“Te estás contradiciendo José. Hace cinco fechas lo escuchamos. José, tú me dijiste que Cristal no tenía con qué (pelear el campeonato), no lo sentías. Entonces, se está contradiciendo el señor. Ahora se suben al carro, se subieron al carro hoy día. Pero está bien, te dejo ser", manifestó Delgado.

Sporting Cristal ganó 1-0 a UTC y ahora es líder del Torneo Clausura

Vale resaltar que la reacción de Erick Delgado surgió tras el análisis de José Carvallo respecto al nivel que viene mostrando la institución rimense en los últimos partidos: “Lo veo encaminado a Cristal”, señaló antes de la intervención del 'Loco'.

No obstante, Carvallo precisó que a los bajopontinos aún les quedan dos pruebas de fuego para ratificarse como firmes candidatos al título: “Para mí, Cristal viene bien, todo excelente. Quiero verlo en Cusco y contra Alianza. Si pasa esas dos pruebas, listo”, añadió.

¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Tras su victoria ante el 'Gavilán del Norte', Sporting Cristal escaló hasta el primer lugar del Torneo Clausura con 22 puntos y comparte la punta del torneo junto con Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo. Sin embargo, los celestes tienen mejor diferencia de goles. En la próxima fecha, tendrá la oportunidad de sacar ventaja a sus más cercanos perseguidores cuando reciba a Comerciantes Unidos este sábado 17 de septiembre a las 11.00 a. m. en el Alberto Gallardo.