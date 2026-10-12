Sporting Cristal cerca de asegurar firma de ex Racing para el 2027: "Es lo que quiere"

Sporting Cristal recobró vida en la Liga 1 2026 tras ser el actual líder del Torneo Clausura. Los dirigidos por Roberto Mosquera encadenaron cuatro victorias consecutivas y ahora esperan seguir esa senda positiva hacia el título. En medio de ello, un futbolista nacido en Uruguay se pronunció públicamente para confesar que tiene todo listo para estampar su firma con los rimenses.

Sporting Cristal cerca de acordar firma con ex Racing

Se trata de Leandro Sosa, el lateral derecho que juega en Sporting Cristal y que finaliza su vínculo contractual con los del Rímac en diciembre del 2026. El futbolista de 32 años entabló una entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha' en el que reveló que la institución bajopontina le ha hecho llegar una opción de renovación de contrato.

"Mi contrato se vence a fin de año, pero tengo una opción de renovación. Es lo que quiere mi familia y yo también, estamos muy tranquilos en Lima. Sporting Cristal me representa", manifestó Leandro Sosa al programa en mención.

Leandro Sosa se ha consolidado en el plantel de Sporting Cristal.

Leandro Sosa se ha convertido en una pieza habitual de Sporting Cristal desde su llegada en 2022. El futbolista uruguayo, que también pasó por Racing de Montevideo, ha destacado por su polifuncionalidad y capacidad para aportar en distintas zonas del campo. Su continuidad en el cuadro celeste puede extenderse más allá de la presente temporada, sabiendo que no ocupa plaza de extranjero por tener DNI peruano.

En cuanto a sus números, Sosa registró cinco goles y cinco asistencias en la Liga 1 2023, mientras que en 2024 sumó dos tantos y tres asistencias. Durante 2025, sus estadísticas mejoraron en el campeonato local, con cinco goles y tres asistencias en 30 partidos. En la temporada 2026, el uruguayo ha seguido teniendo participación con el equipo rimense, aunque su aporte ofensivo ha sido más discreto.

¿En qué clubes ha jugado Leandro Sosa?

Atenas (Uruguay)

O'Higgins (Chile)

Racing Club de Montevideo (Uruguay)

Atlético Venezuela (Venezuela)

CD Olimpia (Honduras)

CA Progreso (Uruguay)

Ayacucho FC (Perú)

Sporting Cristal (Perú)

Valor de mercado de Leandro Sosa

Según reveló Transfermarkt, Leandro Sosa tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 32 años. Su mejor versión fue en la temporada 2022, en la que registró una cifra de 650 mil euros con camiseta celeste.