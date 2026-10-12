Liga 1 2026: así se definiría el título nacional si el Torneo Clausura terminara hoy

Tras disputarse la fecha 11 del Torneo Clausura, hasta ocho equipos tienen chances de ser campeones del segundo campeonato del año. Si bien Sporting Cristal está en la cima con el mismo puntaje que Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, los 'celestes' tienen mejor diferencia de goles. Asimismo, equipos como Universitario, Melgar y Alianza Lima también están al acecho.

Si el certamen concluyera hoy, el panorama reglamentario para definir al campeón nacional presentaría un escenario particular. Gracias a su gol diferencia, el cuadro rimense obtendría el trofeo del Clausura; sin embargo, al no encontrarse ubicado dentro de los ocho primeros lugares de la tabla acumulada, el reglamento le impediría acceder a la fase de playoffs por el título de la temporada.

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura

Por su parte, Alianza Lima correría con ventaja absoluta en la llave de definición de cara al campeonato. Al haberse adjudicado el Torneo Apertura y ostentar al mismo tiempo la primera casilla del acumulado anual, la escuadra blanquiazul clasificaría de forma directa a la gran final, quedando a la espera de conocer al rival con el que medirá fuerzas por la corona.

Con la imposibilidad momentánea de la escuadra cervecera de disputar las semifinales, dicha instancia reglamentaria quedaría reservada para el segundo y tercer puesto de la tabla general. Bajo esta proyección, Universitario y Deportivo Garcilaso protagonizarían el duelo de eliminación directa, correspondiéndole al elenco crema definir la llave como local por su mejor ubicación anual.

El vencedor de ese choque decisivo entre cremas e imperiales sacaría el boleto definitivo para enfrentar al cuadro 'íntimo' en la final por el título nacional de la Liga 1 2026. De mantenerse como líder del Acumulado, Alianza Lima cerrará esta eventual llave en el estadio Alejandro Villanueva.

Liga 1 2026: así se juegan los playoffs por el título nacional

Las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2026 serán disputadas por el campeón del Apertura y Clausura, además de los dos mejores de la tabla acumulada. En caso el campeón de un torneo corto sea primero o segundo del Acumulado, clasificará directamente a la final.

Si Alianza Lima, por ser ganador del Apertura, también se adjudica el Clausura, será automáticamente campeón nacional. En consecuencia, los otros tres equipos mejor ubicados en el Acumulado jugarán un playoff por el subcampeonato y el ganador clasificará a fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. El mejor ubicado clasifica a la final y los otros dos juegan 'semis'.

Alianza Lima aún se ilusiona con ser campeón nacional de forma directa

Como ya se mencionó, el campeón del Apertura o Clausura debe quedar entre los ocho mejores de la clasificación anual o perderá su derecho de jugar los playoffs por el título nacional. Por ello, Sporting Cristal tiene que mirar ambas tablas si sueña con obtener el campeonato.