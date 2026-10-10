Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Todo listo para un partidazo en la altura entre Sporting Cristal vs UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 desde el Estadio Héroes de San Ramón. Este cotejo se realizará el domingo 11 de octubre a partir de la 1.00 p. m. con la transmisión de L1 MAX. Ambas escuadras saldrán al campo con la firme obligación de los tres puntos.

Este cotejo entre celestes y cajamarquinos promete ser un duelo importante por el Torneo Clausura. Los rimenses buscarán imponer su propuesta futbolística en una plaza complicada, mientras que el 'Gavilán del Norte' intentará aprovechar su localía para hacerse fuerte ante uno de los clubes protagonistas del fútbol peruano.

Por el lado de Sporting Cristal, el equipo dirigido por Roberto Mosquera llega con confianza luego de clasificar a la final de la Copa de la Liga. En lo que respecta al Clausura, los celestes suman 19 puntos y esperan aprovechar el tropiezo de Deportivo Garcilaso. Por ello, sumar en Cajamarca será fundamental para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y no perder terreno en la lucha por el título.

En la otra vereda, UTC afronta este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer por 3-2 ante Sport Huancayo en la jornada anterior. El conjunto cajamarquino intentará aprovechar la altura, el conocimiento de su cancha y el respaldo de sus hinchas para complicar a Sporting Cristal. Más allá de la diferencia de objetivos en la tabla, el 'Gavilán del Norte' sabe que un resultado positivo ante un rival de peso puede ser importante para cerrar de la mejor manera esta etapa del campeonato.

Las expectativas están puestas en la capacidad de Sporting Cristal para trasladar su buen momento futbolístico al terreno de juego y en la respuesta que pueda ofrecer UTC ante su público. Para los celestes, ganar significaría continuar al acecho de los primeros lugares del Torneo Clausura 2026; para los locales, hacerse fuertes en el Estadio Héroes de San Ramón sería una oportunidad para reivindicarse.

Sporting Cristal visita a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs UTC?

El partido entre Sporting Cristal vs UTC en Cajamarca se llevará a cabo el domingo 11 de octubre en el Estadio Héroes de San Ramón. El elenco rimense necesita de la victoria para acercarse a la cima del Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC?

El choque entre celestes y cajamarquinos inicia a partir de la 1.00 p. m. (6.00 p. m. GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs UTC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs UTC se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la posibilidad de verlo vía streaming en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Entradas Sporting Cristal vs UTC

Norte y Sur: S/20

Oriente: S/30

Occidente: S/40

Butacas: S/50

Niños de 1 a 10 años: S/10

Entradas UTC vs Sporting Cristal.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs UTC

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Álvarez Wallace, Martín Távara, Santiago González, Luis Iberico Maxloen Castro y Michael Hoyos.

UTC: Bettocchi, Paredes, Huerto, Duarte, Garro, Dioses, Cantt, Figuera, Arce, Lliuya y Marlon de Jesús.

Sporting Cristal vs UTC: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante UTC en Cajamarca. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS UTC EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 3.60 3.55 1.92 Betano 4.10 3.80 1.93 Bet365 3.70 3.60 1.90 1XBet 3.51 3.60 1.95 Doradobet 3.75 3.66 1.96

Árbitros de Sporting Cristal vs UTC por fecha 11 Torneo Clausura 2026