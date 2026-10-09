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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación durante la jornada 11
Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras disputarse los primeros partidos de la jornada 11.
¡Volvió la Liga 1! Tras el receso por la fecha FIFA, el campeonato más esperado por los peruanos está de vuelta con la jornada 11. Esta fecha la estrenó Atlético Grau, que se enfrentó a Los Chankas, y Moquegua, que midió fuerzas con Cienciano, en partidos llenos de emoción. Tras estos encuentros, la tabla de posiciones sufrió cambios y varios de los equipos que se encuentran en los primeros lugares tendrán que cuidarse de perder puntos. Por ello, en esta nota te presentamos cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1
Así va la tabla de posiciones luego de la victoria de Cienciano ante Moquegua y el partido entre Los Chankas con Atlético Grau y previo a lo que será el duelo entre Garcilaso contra Sport Huancayo.
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10.
|Atlético Grau
|11
|1
|17
|11.
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|14
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|10
|-14
|5
|18
|UTC*
|10
|-13
|-3
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026
Jueves 8 de octubre
- CD Moquegua 0-2 Cienciano
- Atlético Grau 0-0 Los Chankas
Viernes 9 de octubre
- 20.00 | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 10 de octubre
- 15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado, Cutervo
- 19.00 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental, Lima
Domingo 11 de octubre
- 13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Piura
- 18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
¿Cómo ver los partidos de la Liga 1?
Los encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se pueden ver a través de L1 MAX, señal disponible en operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV, entre otros. Asimismo, puedes seguir los partidos ONLINE mediante L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Fanatiz y TV 360, siempre que tengas un plan contratado o una suscripción activa.
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