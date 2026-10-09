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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación durante la jornada 11

Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras disputarse los primeros partidos de la jornada 11.

Antonio Vidal
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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¡Volvió la Liga 1! Tras el receso por la fecha FIFA, el campeonato más esperado por los peruanos está de vuelta con la jornada 11. Esta fecha la estrenó Atlético Grau, que se enfrentó a Los Chankas, y Moquegua, que midió fuerzas con Cienciano, en partidos llenos de emoción. Tras estos encuentros, la tabla de posiciones sufrió cambios y varios de los equipos que se encuentran en los primeros lugares tendrán que cuidarse de perder puntos. Por ello, en esta nota te presentamos cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Así va la tabla de posiciones luego de la victoria de Cienciano ante Moquegua y el partido entre Los Chankas con Atlético Grau y previo a lo que será el duelo entre Garcilaso contra Sport Huancayo.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10.Atlético Grau11117
11.Alianza Lima10416
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca10-610
14Comerciantes Unidos10-19
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT10-145
18UTC*10-13-3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

  • CD Moquegua 0-2 Cienciano
  • Atlético Grau 0-0 Los Chankas

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

  • 15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado, Cutervo
  • 19.00 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre

  • 13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Piura
  • 18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Cómo ver los partidos de la Liga 1?

Los encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se pueden ver a través de L1 MAX, señal disponible en operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV, entre otros. Asimismo, puedes seguir los partidos ONLINE mediante L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Fanatiz y TV 360, siempre que tengas un plan contratado o una suscripción activa.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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