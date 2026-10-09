Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación durante la jornada 11

¡Volvió la Liga 1! Tras el receso por la fecha FIFA, el campeonato más esperado por los peruanos está de vuelta con la jornada 11. Esta fecha la estrenó Atlético Grau, que se enfrentó a Los Chankas, y Moquegua, que midió fuerzas con Cienciano, en partidos llenos de emoción. Tras estos encuentros, la tabla de posiciones sufrió cambios y varios de los equipos que se encuentran en los primeros lugares tendrán que cuidarse de perder puntos. Por ello, en esta nota te presentamos cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Así va la tabla de posiciones luego de la victoria de Cienciano ante Moquegua y el partido entre Los Chankas con Atlético Grau y previo a lo que será el duelo entre Garcilaso contra Sport Huancayo.

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Deportivo Garcilaso 10 12 22 2 Universitario 10 3 20 3 Sporting Cristal 10 10 19 4 Alianza Atlético 10 3 19 5 Sport Huancayo 10 3 19 6 Juan Pablo II 10 8 18 7 FBC Melgar 10 7 18 8 Sport Boys 10 7 18 9 Cusco FC 10 5 18 10. Atlético Grau 11 1 17 11. Alianza Lima 10 4 16 12 Cienciano 11 -4 11 13 FC Cajamarca 10 -6 10 14 Comerciantes Unidos 10 -1 9 15 Los Chankas 11 -13 9 16 CD Moquegua 11 -12 7 17 ADT 10 -14 5 18 UTC* 10 -13 -3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

CD Moquegua 0-2 Cienciano

Atlético Grau 0-0 Los Chankas

Viernes 9 de octubre

20.00 | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 10 de octubre

15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado, Cutervo

19.00 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre

13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Piura

18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Cómo ver los partidos de la Liga 1?

Los encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se pueden ver a través de L1 MAX, señal disponible en operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV, entre otros. Asimismo, puedes seguir los partidos ONLINE mediante L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Fanatiz y TV 360, siempre que tengas un plan contratado o una suscripción activa.