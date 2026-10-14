Mauricio Arrasco, figura de FC Cajamarca, es pretendido por dos grandes de Liga 1: "Contactado"

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 va llegando a su fin y varios equipos ya empiezan con las gestiones de sus planteles para la siguiente temporada. En ese sentido, se conoció que Mauricio Arrasco, actual figura de FC Cajamarca y expotrillo de Alianza Lima, está siendo pretendido por dos clubes grandes del fútbol peruano.

Mauricio Arrasco, figura de FC Cajamarca, es pretendido por dos grandes de Liga 1

Uno de los jugadores que más ha llamado la atención esta temporada es Mauricio Arrasco. El joven talento se incorporó a FC Cajamarca este año y, gracias a sus actuaciones no solo se ha consolidado como titular sino que también ha despertado la atención de Alianza Lima y Sporting Cristal.

La noticia se conoció mediante el periodista Gerson Cuba, quien sorprendió al revelar que el volante nacional ha despertado el interés de ambos clubes que buscan reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada. No obstante, precisó que, por ahora, solo se han producido sondeos preliminares.

Mauricio Arrasco ha despertado el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal para 2027.

“Ha sido sondeado por dos equipos de la capital, mas no ha habido una oferta formal. Ha tenido comunicación un jugador con dos equipos de la capital y que próximamente se van a enfrentar. Es Mauricio Arrasco, que ha sido contactado por Alianza Lima y Sporting Cristal”, informó el comunicador.

Asimismo, Gerson Cuba recalcó que ninguno de los dos clubes ha presentado una oferta formal por Mauricio Arrasco ni ha iniciado negociaciones para concretar su incorporación. Además, señaló que otros equipos pueden sumarse al interés en los próximos días.

“No hay una oferta formal, no ha existido tampoco negociaciones, solo lo han sondeado para ver cómo se encuentra. Ambos equipos tuvieron una previa comunicación. Es el inicio, aunque también pueden aparecer otras posibilidades”, concluyó.

Números de Mauricio Arrasco en la Liga 1 2026

Mauricio Arrasco salió de las filas de Alianza Lima en busca de minutos y terminó fichando por FC Cajamarca para esta temporada. El volante de 22 años ha encontrado una gran regularidad en el cuadro de provincia donde ha disputado 27 partidos y ha sumado 1855 minutos en campo.

En esos duelos, el talentoso futbolista ha sido determinante en cada una de las victorias de FC Cajamarca y ha conseguido marcar siete goles y brindar cinco asistencias, siendo el futbolista más determinante de su equipo.