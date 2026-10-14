Rinaldo Cruzado, exfutbolista de Alianza Lima, es nuevo técnico de club campeón peruano

Rinaldo Cruzado, quien es reconocido por el hincha de Alianza Lima como una de las figuras vivas del club debido a que salió campeón cuatro veces con el equipo durante toda su historia, ahora fue designado como técnico del club que salió campeón en el fútbol peruano: estamos hablando de Alianza Arenal, campeón departamental de Áncash.

Rinaldo Cruzado, exjugador de Alianza Lima, es nuevo entrenador de campeón peruano

Según reveló el portal Futbolperuano.com, la dirigencia de Alianza Arenal decidió darle la dirección técnica a Cruzado, quien tomará el puesto que dejó José Soto al fichar por Deportivo Moquegua.

El exfutbolista de Alianza Lima tiene el objetivo de lograr una victoria ante Arsenal Lawn Tenis por la última fecha de la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 para así clasificar a la siguiente ronda.

“Con la salida de José Soto, hubo gran preocupación en Alianza Arenal por el poco tiempo para elegir a un nuevo entrenador con miras a su decisiva presentación por la última fecha de la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, en la que le tocará visitar al Arsenal Lawn Tennis. José Soto, quien en su momento como futbolista salió campeón 4 veces con Alianza Lima, ahora volvió a la Bajo esa línea y con el partido casi encima, la dirigencia del elenco del Moro decidió darle la batuta del equipo al exfutbolista Rinaldo Cruzado, quien se venía desempeñando como Gerente Deportivo y que conoce bastante bien al plantel de futbolistas”, se puede leer en el medio.

Cabe mencionar que Rinaldo Cruzado se desempeña como Gerente Deportivo de Alianza Arenal en la Copa Perú y ahora será el flamante técnico del club de Áncash que busca seguir avanzando de fase en el campeonato peruano.

¿Cómo le fue a Rinaldo Cruzado en Alianza Lima?

Cruzado inició su trayectoria futbolística en las divisiones menores de Alianza Lima y, posteriormente, integró el primer equipo, con el que obtuvo el título nacional de 2003, 2004 y, más adelante, el de 2006. Además, en 2017 regresó al club blanquiazul y volvió a coronarse campeón, alcanzando así su cuarto título con el conjunto íntimo. En total, jugó 180 partidos, anotó 13 goles y aportó 17 asistencias.