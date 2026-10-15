Revelan que Pablo Guede le dirá adiós a figura de Alianza Lima: "Se ha decepcionado"

Alianza Lima se prepara para lo que será su próxima temporada en la Liga 1, mientras afronta el Torneo Clausura, en el que este fin de semana enfrentará a Atlético Grau. Sin embargo, se reveló una información que promete remecer el mundo blanquiazul, pues Pablo Guede no contaría con una de las figuras extranjeras del plantel: se trata de Alan Cantero.

Revelan que Pablo Guede le dirá adiós a Alan Cantero

De acuerdo con información del periodista Marcelo Merizalde, dio a conocer que si el técnico argentino sigue para la temporada 2027 es muy probable que Cantero no siga vistiendo la camiseta íntima. Esto debido a su bajo rendimiento.

"Si sigue Pablo Guede en el 2027, veo complicado que Alan Cantero continúe en Alianza Lima. Cantero es un futbolista que a Guede siempre le gustó, que recibió muchas chances, pero ahora como que se ha decepcionado”, dio a conocer el periodista durante la emisión del programa 'Tina'.

Además, el comunicador indicó que uno de los factores que habría llevado a Guede a tomar esta decisión sería el bajo rendimiento que el delantero argentino ha mostrado durante el año. "Cuando fue la pretemporada, Alan volaba, hacía goles, recordemos el golazo a Sport Huancayo, pero luego decayó su nivel y claro, se lesionó también".

De todas formas, se señaló que el entrenador blanquiazul podría seguir contando con Cantero durante lo que resta del año, aunque eso no significa que esté convencido de su rendimiento futbolístico.

"Uno podía pensar que el año pasado le costó porque no hizo pretemporada, o porque también se jugaron muchos partidos. Pero este año hizo pretemporada, entrenó bien y aún así su nivel arrancó en alza y luego fue decayendo. Y bueno, al final conocí que al jugador lo puede usar pero que no le termina de convencer desde lo futbolístico", finalizó.

¿Cómo le va a Alan Cantero en el Torneo Clausura 2026?

En lo que va de la presente temporada, el jugador de 28 años solo ha disputado nueve partidos, de los cuales ha podido brindar una asistencia.

Trayectoria de Alan Cantero