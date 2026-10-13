Liga 1 confirmó si sancionará a Pablo Guede y Miguel Rondelli: "Resoluciones emitidas"

Pablo Guede y Miguel Rondelli estuvieron envueltos en una controversia debido a sus declaraciones postpartidos en donde dieron sus comentarios sobre el arbitraje de sus respectivos partidos al mando de Alianza Lima y FBC Melgar, respectivamente. Es por eso que la Liga 1 salió al frente para revelar si ambos entrenadores serán sancionados por la Comisión Disciplinaria.

Liga 1 tomó fuerte medida con Pablo Guede y Miguel Rondelli tras posible sanción

En un comunicado difundido por la Liga de Fútbol Profesional Peruano, se confirmó que Guede ni a Rondelli serán sancionados ni se ha empezado un proceso disciplinario por sus comentarios en contra del arbitraje en sus partidos correspondientes por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Pablo Guede ni Miguel Rondelli serán sancionados por la Comisión Disciplinaria

“Buenas tardes, ante diversas consultas, y para evitar que se difunda información errónea, cumplimos con aclarar que la Comisión Disciplinaria - LFPP no le ha abierto proceso disciplinario a Miguel Rondelli, DT de FBC Melgar, ni Pablo Guede, DT de Alianza Lima. Asimismo, la Liga de Fútbol Profesional Peruana no ha presentado ni presentará reclamo contra ninguno de los dos entrenadores”, escribió.

Cabe señalar que la Liga 1 salió a desmentir lo publicado por un medio tradicional peruano, que aseguró que la Comisión Disciplinaria había citado a Pablo Guede y Miguel Rondelli con el fin de sancionarlos por sus declaraciones.

¿Qué dijo Pablo Guede para ser sancionado por la Liga 1?

En conferencia de prensa, Guede arremetió contra el arbitraje de la Liga 1 con fuertes comentarios. "Después de lo hoy ¡Ya basta! Después de lo de ayer ¡Ya basta! Por eso me solidarice con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar y listo", empezó diciendo.

"Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra. Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay. Estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y lo que pasó acá deja mucho que desear sobre el VAR. Lo de hoy fue increíble. Van a tener que hacer más, porque estamos vivos", afirmó.